اصغر خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص زمان اعزام تیم‌های ملی دوچرخه سواری ایران به مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا تصریح کرد: قرار بود تیم ملی سرعت ایران روز شنبه به هندستان اعزام شود که متاسفانه برای اخذ روادید جهت سفر به این کشور با مشکل رو به رو شدیم.

وی با بیان اینکه تاکنون هر مدارکی را که سفارتخانه هندوستان لازم داشته است به آنها ارائه داده‌ایم، افزود: واقعا نمی‌دانم دلیل این امر که برای سفر ورزشکاران ما روادید صادر نکردند چیست. متاسفانه روز شنبه سفارتخانه هندوستان تعطیل بود و باید یکشنبه برای اخذ روادید تلاش کنیم. اگر موفق به این کار شدیم به احتمال فراوان تیم ملی سرعت سه‌شنبه یا چهارشنبه به هند می‌‍رود.

سرپرست دبیری فدراسیون دوچرخه‌سواری ادامه داد: اگر کارها طبق برنامه ریزی پیش برود، تیم‌های ملی نیمه استقامت و استقامت به ترتیب هفته آینده و دو هفته آینده به هندوستان می‌روند.

خالقی با بیان اینکه کاروان اعزامی ایران به مسابقات قهرمانی آسیا 30 نفره خواهد بود، اظهار داشت: مشکلات عدیده‌ای برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی آسیا داریم. صرف نظر از مسائل مالی یکی دیگر از مشکلات ما در بخش سرعت نبود پیست چوبی است. مسابقات قهرمانی آسیا در این بخش بر روی پیست چوبی برگزارمی‌‌شود که متاسفانه ما در ایران چنین پیستی نداریم. مطمئنا با توجه به مسائل موجود شرایط سختی در رقابت‌های قهرمانی آسیا خواهیم داشت.هدف ما این بود 15 روز مانده به آغاز مسابقات به راهی هندوستان شویم تا ملی‌پوشان کشور ایران با شرایط پیست آشنایی پیدا کنند اما تا این لحظه موفق به این امر نشدیم.

وی تصریح کرد: در بخش استقامت و نیمه استقامت شرایطی به مراتب بهتر از پیست داریم. البته در پیست هم ناامید نیستیم و می توانیم در یکی دو بخش برروی سکو قرار بگیرم اما در کل شرایط سختی داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و سومین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگسالان و بیستمین دوره رقابتهای جوانان، از 17 الی 27 اسفند ماه سال جاری در بخش های (بانوان، آقایان و زیر 23 سال مردان) و در مواد پیست و جاده و در سطح یک اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری (UCI)، به میزبانی کشور هندوستان و در شهر "دهلی نو" برگزار می شود.

در این دوره از رقابت‌ها، رکابزنان از تاریخ هفدهم الی بیست و یکم اسفند ماه در مواد پیست و از تاریخ 23 الی 27 در مواد جاده با یکدیگر به رقابت می پردازند.