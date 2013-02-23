حسین وفایی به مرحله نیمه نهایی اسنوکر تایلند راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین وفایی برای صعود به این مرحله به مصاف نفر سیزدهم رنکینگ تایلند یعنی سومچای کائوسامران رفت و با وجود اینکه 2 بر صفر و در دو فریم متوالی اول و دوم این دیدار از حریف قدر خود عقب افتاده بود به بازی برگشت و با بازی بی نقص در نهایت توانست با نتیجه 4 بر 2 بر حریف خود چیره شود و جواز حضور در دیدار نیمه نهایی این دوره از مسابقات را بدست آورد.

نماینده ایران در دیدار مرحله نیمه نهایی باید به مصاف یکی دیگر از قهرمانان آماده تایلندی به نام نیتیوات کانجاناسری که نفر نهم رنکینگ تایلند است و توانست در دیدار مرحله یک چهارم نهایی بازیکن محبوب تایلندی ها جیمز واتانا را با نتیجه 3 بر 4 از دور رقابتها حذف کند، برود. حسین وفایی ایوری امروز در مرحله نیمه نهایی به مصاف حریف قدر تایلندی خود نیتیوات کانجاناسری خواهد رفت و دیدار نهایی نیز روز یکشنبه برگزار خواهد شد.