آراء هانس كونگ درباره دين و اخلاق جهاني نقد و بررسي مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ، پايان نامه دكتري " تبيين و نقد و بررسي آراء پروفسور هانس كونگ، الهيدان و فيلسوف، درباره دين و اخلاق جهاني" توسط حسن قنبري و با راهنمايي دكتر شهرام پازوكي، عضو هيات علمي موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، و مشاوره دكتر محمد لگنهاوزن، استاد فلسفه موسسه پژوهشي امام خميني در قم، و دكتر محسن جوادي، استاد فسلفه، روز چهار شنبه هشتم تير ماه در دانشگاه تربيت مدرس قم دفاع مي شود.

شايان ذكر است حسن قنبري، كتاب " آيين كاتوليك" اثر جورج برانتل و "درآمدي به مسيحيت" تاليف مري جوويور را ترجمه كرده است.

پروفسور هانس كونگ، الاهيدان و فيلسوف، در سال 1928 در محلى به نام سورس (sursee) در نزديكى شهر لوزرن سوئيس به دنيا آمد، تحصيلات مقدماتى خود را در محل تولد به پايان برد، در سن بيست سالگى به رم رفت و در دانشگاه پاپىِ گريگورى سه سال فلسفه و چهار سال الاهيات آموخت.



وى پايان‏نامه فلسفى خود را با عنوان «اومانيسم الحادى ژان پل سارتر» و نيز تز الاهيات خود را با موضوع «كارل بارت» گذراند، سپس جهت ادامه تحصيل به فرانسه رفت و در طى سال‏هاى 1955 تا 1977 در مؤسسه كاتوليك و دانشگاه سوربن به تحصيل پرداخت. سپس به لوزرن بازگشت و مدت دو سال در كسوت كشيشى خدمت كرد و در سال 1960 دعوت دانشگاه توبينگن آلمان جهت تصدى كرسى استادى الاهيات را پذيرفت و تا زمان بازنشستگى در آنجا به تدريس و تحقيق مشغول بود.



كونگ در سال 1962 به سمت مشاور رسمى پاپ يوهانس بيست و سوم در امور الاهياتى منصوب شد كه در اين سمت نقش مهمى در تشكيل شوراى دوم واتيكان (1965) داشت كه به رسميت شناختن ساير اديان از جمله اسلام توسط كليساى كاتوليك از دستاوردهاى آن بود.



وى در سال 1963 با تأسيس رشته الاهيات تقريبى و مؤسسه تحقيقاتى « تقريب اديان» در دانشگاه توبينگن كرسى تدريس اين رشته تازه تأسيس و رياست اين مؤسسه را به عهده گرفت و در زمينه وحدت اديان قدم‏هاى مؤثرى برداشت. در سال 1972 با انتشار كتاب خطاناپذيرى كه معصوميت پاپ را نفى مى‏كرد رابطه او با كليساى كاتوليك و پاپ تيره شد و سرانجام از مقام مشاورت پاپ، عزل و از كليساى كاتوليك، اخراج شد.



با تأسيس موسسه اخلاق جهانى در سال 1991 وى تلاش‏هاى مستمرى جهت گفتگوى تمدن‏ها به ويژه گفتگو و وحدت ميان اديان به عمل آورد و در راستاى اين اقدام مسافرت‏هاى بسيارى به نقاط مختلف جهان داشته، در دانشگاها و مراكز مختلف فرهنگى به سخنرانى پرداخت؛ از جمله در سال 1972 به ايران سفر كرد.



تا كنون بيش از 40 كتاب، 200 مقاله و 40 مصاحبه از او انتشار يافته است.