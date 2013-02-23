حسين اديبي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تشکلهاي ديني محوري در راستاي نشر فرهنگ اسلامي و ترويج رهنمودهاي حضرت امام (ره) و منويات مقام معظم رهبري در مقابله با تهاجم فرهنگي دشمنان و تقويت جبهه فرهنگي انقلاب اسلامي در سطح استان به فعاليت ميپردازند.
وی اضافه کرد: این تشکلها در قالب هيئت مذهبي، انجمن اسلامي، کانون فرهنگي، تبليغي و مساجد محوري علاوه بر خصوصيات عمومي ساير تشکلها به دليل برخورداری از ظرفيت بالاي فرهنگي و ابداع روشهاي جذاب و گستره وسيع فعاليتهاي تبليغي از تاثيرگذاري قابل توجهي در سطح استان برخوردار هستند.
مسئول امور مساجد اداره کل تبليغات اسلامي استان بوشهر از تأسيس 50 هيئت دانش آموزي در مدارس استان خبر داد و افزود: بر اساس تعامل صورت گرفته با سازمان آموزش و پرورش استان روند تاسيس هيئات مذهبي دانش آموزي مطلوب ارزيابي مي شود.
وی ادامه داد: اين تشکلها داراي کد شناسائي از اداره کل تبليغات اسلامي استان بوده و با توجه به نقش تعليم و تربيت و بهرهگيري از مکتب نبوي و آموزههاي علوي و در راستاي اعتلاي فرهنگ و معرفت ديني به فعاليت خواهند پرداخت.
ادیبي بیان داشت: گسترش بيش از پيش محافل و مراسم مذهبي و قرآني با استفاده از ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل دانش آموزان با هدف احيای شعائر ديني در محيط مدرسه از جمله اهداف تشکيل هيئات مذهبي دانش آموزي بهشمار ميرود.
وی تاکيد کرد: بر اساس دستورالعملهاي مربوطه هيئات دانشآموزي مرکب از سه نفر از کادر آموزشي مدرسه و چهار نفر از دانش آموزان فعال در امور ديني و مذهبي به فعاليتهاي فرهنگي خواهند پرداخت.
مسئول امور مساجد اداره کل تبليغات اسلامي استان بوشهر اظهارداشت: امیدواریم با هماهنگي بين ادارات تبليغات اسلامي شهرستانهاي استان و نواحي آموزش و پرورش شاهد توسعه تشکلهاي مذکور براي شکوفائي فکري و فرهنگي دانشآموزان در محيط مدارس باشيم.
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