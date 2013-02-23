کانون زبان ایران در هشت شهر خوزستان راه اندازی می ‌شود

عبدالنبی شاکریان در گفتگو با خبرنگار مهر از جذب مدرس برای کانون زبان استان خبر داد و افزود: با این جذب هشت شهر استان برای اولین بار صاحب شعبه کانون زبان ایران خواهند شد و سه شهر دیگر نیز تعداد مدرسان آنها افزایش خواهد یافت.



شاکریان، شهرهای اندیمشک، رامهرمز، بهبهان، سوسنگرد، شوشتر، ماهشهر، مسجد سلیمان و ایذه را هشت شهری که مرکز کانون زبان در آن راه اندازی خواهد شد معرفی کرد و اظهار داشت: دزفول، آبادان و اهواز نیز با جذب مدرس جدید به تعداد کارکنان آموزشی خود اضافه خواهند کرد.



وی، شعبه های کانون زبان را یکی از مهمترین مراکز آموزش زبان خارجی در ایران دانست و گفت: با تلاشهای صورت گرفته مجوز جذب مربی و راه اندازی هشت کانون زبان دریافت شد تا زمینه ساز ارتقا و آموزش زبانهای خارجه در استان خوزستان شود.



مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان همچنین از علاقمندان تدریس در کانون زبان خواست با توجه به زمان باقیمانده آزمون جذب مدرس که تا 18 اسفندماه 1391 اعلام شده با ورود به سایت www.ilireg.ir ضمن مطالعه شرایط نام نویسی در این آزمون استخدامی شرکت کنند.