  1. استانها
  2. مرکزی
۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۵۶

8اسفندماه/

همایش "نحله های انحرافی و دراویش" در شهرستان دلیجان برگزار می شود

همایش "نحله های انحرافی و دراویش" در شهرستان دلیجان برگزار می شود

دلیجان – خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دلیجان از برگزاری همایش "نحله های انحرافی و دراویش" در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام نبی الله علی اکبر تبار با اعلام این خبر در گفتگو  با خبرنگار مهر گفت: این همایش در روز سه شنبه  8  اسفند به همت اداره تبلیغات اسلامی با سخنرانی استاد حوزه و دانشگاه حجت الاسلام عظیمی و با حضور جمعی از هیئت های مذهبی برادران و خواهران در شهرستان دلیجان برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری این همایش را ارتقاي سطح علمي و آگاهي خواهران و برادران هیئتی در زمينه آسیب های فرق و نحله هاي انحرافي عنوان کرد.

حجت الاسلام علی اکبر تبار اظهار داشت: با توجه به وجود برخی فرقه های نو ظهور در جامعه، نقش مبلغان برای مقابله با گسترش آنها باید پر رنگ تر از قبل باشد.

وی تأکید کرد: امروز در شرایطی که جامعه اسلامی با مسایلی نظیر تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی روبرو است، مبلّغان باید در برخورد با اینگونه مسایل در جامعه پیشرو باشند.

رئیس تبلیغات اسلامی دلیجان در پایان خاطرنشان کرد: از دیگر فعالیت های فرهنگی این شهرستان حضور فرماندار و مسئولین دلیجان در طول هفته در یکی از مساجد شهر و روستای این شهرستان جهت ترویج فرهنگ نماز است.

کد مطلب 2004058

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها