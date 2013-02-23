همایش "نحله های انحرافی و دراویش" در شهرستان دلیجان برگزار می شود

حجت الاسلام نبی الله علی اکبر تبار با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این همایش در روز سه شنبه 8 اسفند به همت اداره تبلیغات اسلامی با سخنرانی استاد حوزه و دانشگاه حجت الاسلام عظیمی و با حضور جمعی از هیئت های مذهبی برادران و خواهران در شهرستان دلیجان برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری این همایش را ارتقاي سطح علمي و آگاهي خواهران و برادران هیئتی در زمينه آسیب های فرق و نحله هاي انحرافي عنوان کرد.

حجت الاسلام علی اکبر تبار اظهار داشت: با توجه به وجود برخی فرقه های نو ظهور در جامعه، نقش مبلغان برای مقابله با گسترش آنها باید پر رنگ تر از قبل باشد.

وی تأکید کرد: امروز در شرایطی که جامعه اسلامی با مسایلی نظیر تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی روبرو است، مبلّغان باید در برخورد با اینگونه مسایل در جامعه پیشرو باشند.

رئیس تبلیغات اسلامی دلیجان در پایان خاطرنشان کرد: از دیگر فعالیت های فرهنگی این شهرستان حضور فرماندار و مسئولین دلیجان در طول هفته در یکی از مساجد شهر و روستای این شهرستان جهت ترویج فرهنگ نماز است.