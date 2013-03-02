جواد جهانگیرزاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با انتقاد از عدم ارائه لایحه بودجه 92 به مجلس تا اسفندماه اظهار داشت: دولت کارهای بر زمین مانده ای دارد که در ماههای باقی مانده سال باید سعی کند این کارها را به سرانجام برساند.



وی گفت: دولت باید در سال پایانی کار خود لایحه بودجه سالانه را به موقع به مجلس ارائه می کرد که چنین نکرد. دولت همچنین باید تکلیف وزارت بهداشت و درمان را مشخص کند.



عضو هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: 5 ماه از عمر دولت باقی مانده و رئیس جمهور تمام توان خود را به کار گرفت تا مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را عملیاتی کند. با این اقدام بار سنگینی بر دوش دولت بعدی گذاشته خواهد شد و مشخص نیست دولت بعدی با اجرای این قانون در مرحله دوم در شرایط زمانی موجود موافق باشد یا خیر.



نماینده ارومیه گفت: معتقدم در این ماههای پایانی برخی درگیری ها و اظهار نظرها نه تنها فایده ندارد که معتقدم مضر هم هست. این بحث که حاضرم با آمریکایی ها گفتگو کنم یک بحث دردسرساز بی فایده بود.



وی افزود: در عین حال اینکه دولت می گوید من تا آخرین روز کار می کنم و اینکه آماده است انتخابات را پرشور برگزار کند از نکات مثبت است.



جهانگیرزاده خاطرنشان کرد: دولت باید 4-5 ماه باقی مانده را آرامتر سیر کند و سنت حسنه ای که در دولتهای قبلی بوده که انتقال آرام قدرت را شاهد بودیم تکرار شود.



عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: به نظر می رسد دولت در این انتخابات با رفتار متناقضی روبه رو است، یا باید مثل سران فتنه 88 چارچوبهای قانونی را رد کند و تمرد کند که طبیعی است برخورد نظام جدی و قاطع خواهد بود یا اینکه آرام مسیر را طی کند.



وی افزود: اگر دولت و آقای احمدی نژاد به این فکر باشند که 20 سال ریاست جمهوری را ادامه دهد، باید در رفتار خود تجدید نظر کند . چنین استراتژی بلند مدتی نیازمند ایجاد زمینه های مطلوب همکاری در چارچوب نظام و اعلام وفاداری به نظام و همچنین عدم ایجاد زمینه های تضعیف نظام از جانب آقای احمدی نژاد است.



جهانگیرزاده تاکید کرد: آقای رئیس جمهور باید بر برگزاری سالم انتخابات همت کند و از تعرض به نهادهای موجود کشور مثل شورای نگهبان که اختیار تایید صلاحیت ها را بر عهده دارد بپرهیزد . احمدی نژاد نمی اوند پس از انتخابات چارچوبهای رسمی کشور را زیر سوال ببرد. اگر انتخابات را زیر سوال ببرد در واقعا 4 سال مدیریت خود را زیر سوال برده است زیرا پس از انتخابات 88 با نظر قاطع شورای نگهبان انتخابات تایید شد.



وی گفت: بنابراین به نظر می رسد که آقای احمدی نژاد در مقابل چارچوبهای اصلی نظام نخواهد ایستاد و آنها را تضعیف نخواهد کرد زیرا اگر مقابل آن بایستد در مرحله اول خودش و مدیریت گذشته اش را زیر سوال برده است.