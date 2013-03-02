۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۳۷

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

احمدی نژاد در انتخابات 92 مقابل چارچوب‌های اصلی نظام نخواهد ایستاد

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی معتقد است که احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو مقابل چارچوب های اصلی نظام نخواهد ایستاد و آنها را تضعیف نخواهد کرد، زیرا اگر چنین کند 4 سال مدیریت قبل خود را زیر سوال خواهد برد.

جواد جهانگیرزاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با انتقاد از عدم ارائه لایحه بودجه 92 به مجلس تا اسفندماه اظهار داشت: دولت کارهای بر زمین مانده ای دارد که در ماههای باقی مانده سال باید سعی کند این کارها را به سرانجام برساند.

وی گفت: دولت باید در سال پایانی کار خود لایحه بودجه سالانه را به موقع به مجلس ارائه می کرد که چنین نکرد. دولت همچنین باید تکلیف وزارت بهداشت و درمان را مشخص کند.

عضو هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: 5 ماه از عمر دولت باقی مانده و رئیس جمهور تمام توان خود را به کار گرفت تا مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را عملیاتی کند. با این اقدام بار سنگینی بر دوش دولت بعدی گذاشته خواهد شد و مشخص نیست دولت بعدی با اجرای این قانون در مرحله دوم در شرایط زمانی موجود موافق باشد یا خیر.

نماینده ارومیه گفت: معتقدم در این ماههای پایانی برخی درگیری ها و اظهار نظرها نه تنها فایده ندارد که معتقدم مضر هم هست. این بحث که حاضرم با آمریکایی ها گفتگو کنم یک بحث دردسرساز بی فایده بود.

وی افزود: در عین حال اینکه دولت می گوید من تا آخرین روز کار می کنم و اینکه آماده است انتخابات را پرشور برگزار کند از نکات مثبت است.

جهانگیرزاده خاطرنشان کرد: دولت باید 4-5 ماه باقی مانده را آرامتر سیر کند و سنت حسنه ای که در دولتهای قبلی بوده که انتقال آرام قدرت را شاهد بودیم تکرار شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: به نظر می رسد دولت در این انتخابات با رفتار متناقضی روبه رو است، یا باید مثل سران فتنه 88 چارچوبهای قانونی را رد کند و تمرد کند که طبیعی است برخورد نظام جدی و قاطع خواهد بود یا اینکه آرام مسیر را طی کند.

وی افزود: اگر دولت و  آقای احمدی نژاد به این فکر باشند که 20 سال ریاست جمهوری را ادامه دهد، باید در رفتار خود تجدید نظر کند . چنین استراتژی بلند مدتی نیازمند ایجاد زمینه های مطلوب همکاری در چارچوب نظام و اعلام وفاداری به نظام و همچنین عدم ایجاد زمینه های تضعیف نظام از جانب آقای احمدی نژاد است.

جهانگیرزاده تاکید کرد: آقای رئیس جمهور باید بر برگزاری سالم انتخابات همت کند و از تعرض به نهادهای موجود کشور مثل شورای نگهبان که اختیار تایید صلاحیت ها را بر عهده دارد بپرهیزد . احمدی نژاد نمی اوند پس از انتخابات چارچوبهای رسمی کشور را زیر سوال ببرد. اگر انتخابات را زیر سوال ببرد در واقعا 4 سال مدیریت خود را زیر سوال برده است زیرا پس از انتخابات 88 با نظر قاطع شورای نگهبان انتخابات تایید شد.

وی گفت: بنابراین به نظر می رسد که آقای احمدی نژاد در مقابل چارچوبهای اصلی نظام نخواهد ایستاد و آنها را تضعیف نخواهد کرد زیرا اگر مقابل آن بایستد در مرحله اول خودش و مدیریت گذشته اش را زیر سوال برده است.

 

