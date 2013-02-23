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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۰۰

نماینده بعثه مقام معظم رهبری در عراق:

اعزام ۲میلیون زائر و 35 هزار مداح و مبلغ به عتبات عالیات

اعزام ۲میلیون زائر و 35 هزار مداح و مبلغ به عتبات عالیات

نماینده بعثه مقام معظم رهبری در عراق از سفر سالانه نزدیک به 2 میلیون زائر ایرانی برای زیارت عتبات به کشور عراق خبر داد و گفت: تا سال گذشته بیش از یک میلیون زائر از طریق سازمان حج و زیارت به عراق اعزام می‌شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت‌الاسلام رضا اسکندری با بیان این مطلب اظهار داشت: موضوع زیارت در بعد سیاسی و استراتژیک آن هم در سرزمین عراق بسیار مهم و اثر گذار است. سرزمین عراق از زمان حضرت آدم(ع) مورد توجه همه انبیاء الهی و ائمه معصومین(ع) بوده است و بسیاری از انبیاء الهی مرکز ثقل فعالیت خود را در این سرزمین قرار داده بودند و حرکت امام حسین(ع) در حادثه عاشورا به این سرزمین نیز خود دارای نکات استراتژیک است.

وی با اشاره به این که امروز ارتباطات ما با علماء، سیاستمداران، اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی و حتی با علمای اهل سنت این کشور ارتباط خوبی است، اظهار داشت: باید بیش از این در عراق سرمایه گذاری کنیم و زمینه را برای تسهیل تشرف زائران ایرانی به عراق و هم زائران عراقی به ایران فراهم کنیم.

نماینده بعثه مقام معظم رهبری در عراق از سفر سالانه نزدیک به 2 میلیون زائر ایرانی برای زیارت عتبات به کشور عراق خبر داد و گفت: تا سال گذشته نزدیک به یک میلیون 400 هزار زائر از طریق سازمان حج و زیارت و حدود400 هزار زائر نیز به صورت آزاد به عراق اعزام می‌شدند.

اسکندری افزود: همچنین تا سال قبل نزدیک به 850 هزار زائر عراقی سالانه به برای زیارت قم و مشهد به ایران سفر می‌کردند که امسال به علت کاهش ارزش ریال ایران و افزایش ارزش دینار عراق، هزینه سفرشان کم شده و امسال تقریبا 3 برابر سال قبل زائر عراقی در ایران داشتیم که جهت زیارت به مشهد و قم مشرف شده بودند و این برای ما بسیار ارزشمند است.

وی تصریح کرد: امیدواریم که با فراهم شدن مقدمات و زمینه‌ها با همکاری بیشتر مسئولان دستگاه‌های اجرایی کشور و مجلس شورای اسلامی درآینده نزدیک شاهد تشرف 10 میلیون زائر ایرانی به عتبات و 10 میلیون زائر عراقی به مشهد و قم باشیم.

نماینده بعثه مقام معظم رهبری با اشاره به عمده‌ترین هزینه‌های عملیات اعزام زائران به عتبات، گفت: هم اکنون نزدیک به 60 درصد هزینه‌هایی که برای زائران می شود، در زمینه مسکن و حدود 20 درصد برای حمل و نقل زائران و 20 درصد هم برای غذا و درمان و سایر امورات صرف می‌شود که نشان می‌دهد هزینه اصلی برای مسکن و هزینه دوم برای حمل و نقل زائران است.

اسکندری به اعزام قریب 35 هزار مبلغ و مداح به عتبات در سال اشاره کرد و گفت: تعاملات خوبی نیز در بعد رسانه‌ای و صدا و سیما شروع کردیم که فعالیت رسانه ملی در عتبات نسبت به سال گذشته 180 درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 2004066

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