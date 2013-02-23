90 درصد طرحهای کشاورزی ایلام تسهیلات دریافت کردند

عبدالرضا بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح توسعه کشاورزی استان ایلام در مرحله اول با موفقیت به پایان رسید و در حال حاضر مرحله دوم نیز در حال اجراست.

وی تصریح کرد: هم اکنون 336 هزار هکتار اراضی در استان مورد‏‎ ‎فعالیت کشت و زرع ‏است که ‏‏21 درصد آن آبی و 79 درصد دیگر به صورت دیم کشت می‏‎ ‎شود‎.‎

این مسئول عنوان کرد: با توجه به ظرفیت‌های خوب و مناسب آب که در استان ایلام وجود دارد باید ‏سطح زیر ‏کشت اراضی آبی افزایش یابد‎.‎

وی بیان داشت: با توجه به اینکه جذب تسهیلات کشاورزی و سرمایه در گردش سهم بسزایی در بهبود وضعیت تولید و رونق اشتغال استان دارد به همین دلیل باید هر چه سریعتر جذب شود.

بازدار افزود: ظرفیتهای بخش کشاورزی در ایجاد فرصت شغلی و کاهش نرخ بیکاری ایجاب می‌کند که حمایت ‏طرحهای ‏اشتغالزا در این بخش در اولویت قرار گیرد‎.‎

وی اظهار داشت: توسعه بخش کشاورزی منجر به توسعه پایدار و ایجاد اشتغال می‌شود.

این مسئول ادامه داد: هدف اصلی مسئولان در اجرای طرح توسعه کشاورزی نیز تقویت تولید و سرمایه‌گذاری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام اضافه کرد: در حال حاضر تمهیدات لازم از سوی دولت اندیشیده شده که باید در راستای توسعه بخش کشاورزی تلاش شود.

وی بیان داشت: 720 میلیارد ریال وام کشاورزی با سود هفت درصد در مرحله نخست اجرای طرح توسعه بخش کشاورزی به مجریان و متقاضیان ایلامی پرداخت شد و در مرحله دوم نیز از محل صندوق توسعه ملی 480 میلیارد ریال اعتبار با سود 13 درصد به استان ابلاغ شده است.

وی پیش بینی کرد: با اجرایی شدن هر دو مرحله این طرح مهم و کلان بیش از 12 هزار نفر از دانش آموختگان رشته های رشته کشاورزی و دیگر جوانان جویای کار به همراه افراد متقاضی استان جذب بازار کار و فعالیت اقتصادی شوند.

بازدار اضافه کرد: بهره برداری از این طرح ها با توجه به سرمایه گذاری های کلانی که دولت مهروز در این حوزه انجام داده به طور قطع تاثیر بسزایی در رونق اشتغال و تولید، افزایش درآمد، رفاه اقتصادی و اجتماعی و سرانجام توسعه متوازن و پایدار استان ایلام برجای خواهد گذاشت.