رويكرد مسئولان نظام بايد الگو گرفتن از شهيدان بهشتي و رجايي باشد

عفت شريعتي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" در مشهد با بيان اين مطلب افزود : مظلوميت بهشتي بزرگترين دليل ماندگاري او در زمان ماست زيرا بهشتي در اوج نا ملايمات و تهمتهاي آن زمان فقط در راه خدا گام برداشت .

اين نماينده مجلس گفت: اميدوارم شيوه و روش دولت منتخب مردم همان گونه كه گفته شده ساده زيستي و گريز از تجملات باشد تا جلوه هاي وجودي بهشتي بيش از پيش در جامعه نمود پيدا كند .

وي اظهار داشت : آفت بزرگ و اساسي جامعه فعلي ما ريا و تظاهر است كه مي تواند به مسئولين و جامعه ضربه بزند و اميدوارم در كابينه از افرادي كه شائبه سوء استفاده از پست و مقام در آنها وجود دارد استفاده نشود .