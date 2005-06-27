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۶ تیر ۱۳۸۴، ۱۷:۴۶

شريعتي نماينده مشهد در گفتگو با "مهر" :

رويكرد مسئولان نظام بايد الگو گرفتن از شهيدان بهشتي و رجايي باشد

رويكرد مسئولان نظام بايد الگو گرفتن از شهيدان بهشتي و رجايي باشد

عفت شريعتي نماينده مشهد گفت: رويكرد جديد مسئولان نظام بايد الگو گرفتن از تفكرات امثال شهيدان بهشتي و رجايي باشد تا ريشه هاي اعتماد مردمي به مسئولين نظام مستحكم تر شود و مردم به اين باور برسند كه مسئولين مملكتي دلسوزان واقعي آنها هستند .

عفت شريعتي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" در مشهد با بيان اين مطلب افزود : مظلوميت بهشتي بزرگترين دليل ماندگاري او در زمان ماست زيرا بهشتي در اوج نا ملايمات و تهمتهاي آن زمان فقط در راه خدا گام برداشت .

 

اين نماينده مجلس گفت: اميدوارم شيوه و روش دولت منتخب مردم همان گونه كه گفته شده ساده زيستي و گريز از تجملات باشد تا جلوه هاي وجودي بهشتي بيش از پيش در جامعه نمود پيدا كند .

 

وي اظهار داشت : آفت بزرگ و اساسي جامعه فعلي ما ريا و تظاهر است كه مي تواند به مسئولين و جامعه ضربه بزند و اميدوارم در كابينه از افرادي كه شائبه سوء استفاده از پست و مقام در آنها وجود دارد استفاده نشود .

 

شريعتي با بيان اينكه قبل از ترور فيزيكي شهيد بهشتي را به شدت ترور شخصيتي كردند اظهارداشت: در آن زمان  آگاهي سياسي و اجتماعي مردم به اندازه امروز نبود زيرا عناصر فاسد آن زمان علاوه بر ترور نخبگان نظام سعي در ابطال انديشه هاي آنها داشتند ولي  امروز آگاهي مردم به حدي است كه اجازه اين گونه تخريب وترور شخصيت را به احدي نمي دهد .

کد مطلب 200407

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