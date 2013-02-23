نمایشگاه بهاره خرمشهر برپا شد

عبدالامیر ربیهاوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به قرار گرفتن در ایام پایانی سال و افزایش تقاضای مردم برای خرید کالاهای شب عید، این نمایشگاه دایر شده است.
وی افزود: در این نمایشگاه 50 غرفه وجود دارد که در صورت تقاضای بیشتر امکان افزایش غرفه ها وجود دارد.
ربیهاوی اظهار کرد: نمایشگاه بهاره در محل بازار چینی ها واقع در مسیر آبادان ـ خرمشهر برپا شده است.
وی تصریح کرد: پوشاک، کیف و کفش، خشکبار و آجیل، مواد پروتئینی، روغن و برنج از جمله اقلام عرضه شده در این نمایشگاه است.
سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت خرمشهر یادآور شد: کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه با تخفیف حداقل 15 درصد نسبت به قیمت بازار به فروش خواهد رسید.
نمایشگاه بهاره از پنجم تا 13 اسفندماه جاری برپا است.
خرمشهر – خبرگزاری مهر: سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت خرمشهر خبر از برپایی نمایشگاه بهاره در این شهرستان از امروز شنبه خبر داد.
عبدالامیر ربیهاوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به قرار گرفتن در ایام پایانی سال و افزایش تقاضای مردم برای خرید کالاهای شب عید، این نمایشگاه دایر شده است.
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