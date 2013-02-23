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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۳۹

ربیهاوی:

نمایشگاه بهاره خرمشهر برپا شد

نمایشگاه بهاره خرمشهر برپا شد

خرمشهر – خبرگزاری مهر: سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت خرمشهر خبر از برپایی نمایشگاه بهاره در این شهرستان از امروز شنبه خبر داد.

عبدالامیر ربیهاوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به قرار گرفتن در ایام پایانی سال و افزایش تقاضای مردم برای خرید کالاهای شب عید، این نمایشگاه دایر شده است.

وی افزود: در این نمایشگاه 50 غرفه وجود دارد که در صورت تقاضای بیشتر امکان افزایش غرفه ها وجود دارد.


ربیهاوی اظهار کرد: نمایشگاه بهاره در محل بازار چینی ها واقع در مسیر آبادان ـ خرمشهر برپا شده است.


وی تصریح کرد: پوشاک، کیف و کفش، خشکبار و آجیل، مواد پروتئینی، روغن و برنج از جمله اقلام عرضه شده در این نمایشگاه است.


سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت خرمشهر یادآور شد: کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه با تخفیف حداقل 15 درصد نسبت به قیمت بازار به فروش خواهد رسید.


نمایشگاه بهاره از پنجم تا 13 اسفندماه جاری برپا است.
 

کد مطلب 2004071

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