نمایشگاه بهاره خرمشهر برپا شد

عبدالامیر ربیهاوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به قرار گرفتن در ایام پایانی سال و افزایش تقاضای مردم برای خرید کالاهای شب عید، این نمایشگاه دایر شده است.



وی افزود: در این نمایشگاه 50 غرفه وجود دارد که در صورت تقاضای بیشتر امکان افزایش غرفه ها وجود دارد.





ربیهاوی اظهار کرد: نمایشگاه بهاره در محل بازار چینی ها واقع در مسیر آبادان ـ خرمشهر برپا شده است.





وی تصریح کرد: پوشاک، کیف و کفش، خشکبار و آجیل، مواد پروتئینی، روغن و برنج از جمله اقلام عرضه شده در این نمایشگاه است.





سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت خرمشهر یادآور شد: کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه با تخفیف حداقل 15 درصد نسبت به قیمت بازار به فروش خواهد رسید.





نمایشگاه بهاره از پنجم تا 13 اسفندماه جاری برپا است.

