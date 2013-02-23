به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی پهلوانی و ورزش های زورخانه ای؛ محمدرضا طالقانی رئیس فدراسیون و محمد خوشجان نایب رئیس فدراسیون تمهیدات لازم برای انجام این تورنمنت را فراهم کردهاند و تاکنون کشتیگیران ساکن 16 پایتخت جهان برای شرکت در مسابقات فوق اعلام آمادگی کردهاند.
این مسابقات در ورزشگاه شهدای هفتم تیر برگزار خواهد شد، البته فدراسیون کشتی پهلوانی و ورزش های زورخانهای هفته آینده هم در سنندج جام خلیجفارس را با شرکت تیمهایی از پنج کشور خارجی برگزار خواهد کرد.
فدراسیون کشتی پهلوانی و ورزشهای زورخانهای جمهوری اسلامی ایران قصد دارد طی روزهای هفدهم و هجدهم اسفند، رقابتهای کشتی پهلوانی سنگینوزنهای پایتختهای جهان را برگزار کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی پهلوانی و ورزش های زورخانه ای؛ محمدرضا طالقانی رئیس فدراسیون و محمد خوشجان نایب رئیس فدراسیون تمهیدات لازم برای انجام این تورنمنت را فراهم کردهاند و تاکنون کشتیگیران ساکن 16 پایتخت جهان برای شرکت در مسابقات فوق اعلام آمادگی کردهاند.
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