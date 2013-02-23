  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۰۷

برای مسابقات پایتخت‌های جهان؛

سنگین‌وزن‌های کشتی پهلوانی جهان به تهران می‌آیند

سنگین‌وزن‌های کشتی پهلوانی جهان به تهران می‌آیند

فدراسیون کشتی پهلوانی و ورزش‌های زورخانه‌ای جمهوری اسلامی ایران قصد دارد طی روزهای هفدهم و هجدهم اسفند، رقابت‌های کشتی پهلوانی سنگین‌وزن‌های پایتخت‌های جهان را برگزار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی پهلوانی و ورزش های زورخانه ای؛ محمدرضا طالقانی رئیس فدراسیون و محمد خوش‌جان نایب رئیس فدراسیون تمهیدات لازم برای انجام این تورنمنت را فراهم کرده‌اند و تاکنون کشتی‌گیران ساکن 16 پایتخت جهان برای شرکت در مسابقات فوق اعلام آمادگی کرده‌اند.

این مسابقات در ورزشگاه شهدای هفتم تیر برگزار خواهد شد، البته فدراسیون کشتی پهلوانی و ورزش های زورخانه‌ای هفته آینده هم در سنندج جام خلیج‌فارس را با شرکت تیم‌‌هایی از پنج کشور خارجی برگزار خواهد کرد.

کد مطلب 2004073

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها