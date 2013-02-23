سد رامیان اجرایی می شود

رضا صابری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دستور لازم از سوی رئیس جمهور داده شد تا این سد به مرحله اجرایی شدن رسد.

وی عنوان کرد: عملیاتی اجرایی انتقال گاز از روستای کاشیدار به تیل آباد نیز اجرایی شد و با سفر مدیرعامل گاز استان به منطقه، عملیات اجرایی آغاز شده است.

وی اظهار داشت: همچنین مجتمع ورزشی شهرستان آزادشهر در سفر وزیر ورزش به منطقه وعده اجرایی شدن این طرح داده شده است.

صابری گفت: زمین این مجموعه نقشه برداری و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

وی از پیگیری برای استقرار چند اداره در شهرستانهای آزادشهر و رامیان خبر داد و گفت: دنبال آن هستیم که هلال احمر، بنیاد مسکن رامیان، بنیاد شهید آزادشهر را بصورت مستقل راه اندازی کنیم.

نماینده مردم آزادشهر یادآور شد: همچنین تاسیس چند ساختمان اداری در شهرستان در حال پیگیری است و ساختمان بنیاد شهید از جله این طرح هاست و برای ساخت ساختمان بهزیستی نیز وعده داده شده است.