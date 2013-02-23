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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۰۱

صابری در گفتگو با مهر:

سد رامیان اجرایی می شود

سد رامیان اجرایی می شود

آزادشهر - خبرگزاری مهر:نماینده مردم آزادشهر و رامیان گفت: سد رامیان به عنوان یکی از اقدامات مهم و زیربنایی اجرایی می شود.

رضا صابری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دستور لازم از سوی رئیس جمهور داده شد تا این سد به مرحله اجرایی شدن رسد.

وی عنوان کرد: عملیاتی اجرایی انتقال گاز از روستای کاشیدار به تیل آباد نیز اجرایی شد و با سفر مدیرعامل گاز استان به منطقه، عملیات اجرایی آغاز شده است.
 
وی اظهار داشت: همچنین مجتمع ورزشی شهرستان آزادشهر در سفر وزیر ورزش به منطقه وعده اجرایی شدن این طرح داده شده است.
 
صابری گفت: زمین این مجموعه نقشه برداری و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.
 
وی از پیگیری برای استقرار چند اداره در شهرستانهای آزادشهر و رامیان خبر داد و گفت: دنبال آن هستیم که هلال احمر، بنیاد مسکن رامیان، بنیاد شهید آزادشهر را بصورت مستقل راه اندازی کنیم.
 
نماینده مردم آزادشهر یادآور شد: همچنین تاسیس چند ساختمان اداری در شهرستان در حال پیگیری است و ساختمان بنیاد شهید از جله این طرح هاست و برای ساخت ساختمان بهزیستی نیز وعده داده شده است.
کد مطلب 2004075

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