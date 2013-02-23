پذیرش 197 کودک خیابانی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر زرين تاج عليزادگان صبح شنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران از مراکز تحت پوشش بهزیستی استان اظهارداشت: این کودکان پس از شناسایی و جمع آوری توسط مراکز قضایی با پذیرش توسط بهزیستی ضمن بررسی وضعیت زندگی تحت پوشش آموزش های مختلف از جمله تحصیل قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه اجتماعات انساني بويژه در كلان شهرها به علت پيچيده تر شدن روابط اجتماعي دچار مشكلات اجتماعي فراواني است افزود: در جهت جلوگيري و رفع مشكلات و آسيب هاي اجتماعي باید خدمات متناسبي با حداقل سه ويژگي (بموقع بودن، تخصصي بودن و دردسترس بودن) ارائه کرد.

علیزادگان ادامه داد: در برنامه اورژانس اجتماعي كه تلفيقي از مداخله در بحران، تلفن 123، تيم سيار اورژانس اجتماعي و پايگاه خدمات اجتماعي است قصد بر اين است تا مداخلات رواني – اجتماعي را قبل از مداخلات قضايي و انتظامي و حتي در كنار اين نوع مداخلات جايگزين كرد.

معاون اجتماعي بهزيستي آذربایجان غربی عنوان کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از دو هزار تماس در خصوص انواع آسیب های اجتماعی با خط 123 بهزیستی استان انجام گرفته است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر 21 مرکز مداخله در بحران فردی، اجتماعی شامل خانه سلامت کودکان، مرکز مداخله در کاهش طلاق و... در ارومیه، خوی و مهاباد فعال است.

علیزادگان با بیان اینکه کلیه خدمات ارائه شده در مراکز بهزیستی رایگان است گفت: در این مراکز خدمات مختلف از جمله رواشناسی، مددکاری اجتماعی، خدمات روانپزشکی، آموزشی و تربیتی، مشاوره و خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می شود.

معاون امور اجتماعي بهزيستي آذربايجان غربي اعتیاد به مواد مخدر صنعتی مدرن را از جمله مهمترین عوامل آسیب های اجتماعی نوپدید در جامعه دانست و گفت: این امر نیازمند فرهنگ سازی و همکاری همه جانبه دستگاه های اجرایی برای مقابله با آن است.