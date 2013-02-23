همدان نیازمند سازمانهای مردم نهاد در بخش مدیریت بحران است

به گزارش خبرنگار مهر، احسان شهابی صبح شنبه در هشتمین نشست اعضای شورای مرکزی سازمانهای مردم نهاد استان همدان اظهار داشت: سطح و میزان مشارکت مردم در امور مختلف اجتماعی و فرهنگی از شاخص های پیشرفت در کشورهای توسعه یافته است که متاسفانه به دلیل دولتی کردن بسیاری از خدمات و فعالیت ها در ایران، نقش مردم و تاثیرگذاری تشکلهای غیر دولتی و مردم نهاد در کشور چشمگیر و ساماندهی شده نیست.

وی افزود: تجربیات سه دهه گذشته نشان می دهد که تفکر صرف دولتی در اداره جامعه، نتوانسته کشور را علیرغم وجود قابلیتها و ظرفیتهای موجود در مسیر تعالی و پیشرفت قرار دهد بنابراین باید در همه سطوح نسبت به نحوه و نوع مدیریت جامعه تغییر نگرش ایجاد شود.

شهابی با اشاره به اینکه مردم در طول تاریخ، تمدن ساز و مکتب محور بوده اند، عنوان کرد: یکی از نشانه ها و شاخص های مدنیت و شیوه اداره جامعه در گفتمان مردمسالاری، نهادها و سازمانهای غیر دولتی و سمن ها هستند.

وی با تبیین برخی از سیاستهای دولت در حوزه سازمانهای مردم نهاد گفت: نگاه دولت نهم و دهم به سازمانهای مردم نهاد و تشکلهای غیردولتی، حمایتی و تسهیل گراست که این امر از سال 88 به بعد بیش از گذشته مورد نظر دولتمردان بوده است.

معاون اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری همدان از ضعف اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی نسبت به جایگاه و نقش سازمانهای مردم نهاد در جامعه انتقاد کرد و افزود: متاسفانه در یک تحقیق میدانی، سطح آگاهی و اطلاعات جامعه نسبت به کلمه سمن و کارکرد آن در جامعه به کمتر از دو درصد می رسد که باید در این بخش بسیار تلاش کرد.

وی بهره گیری از ظرفیت رسانه ملی، مطبوعات و نشریات و همچنین خبرگزاریها را از راههای اطلاع رسانی و افزایش آگاهی مردم در حوزه فعالیت سمن ها ارزیابی کرد.

شهابی در بخش دیگری از سخنان خود راه اندازی شورای مرکزی و ایجاد هشت اتاق فکر تخصصی با عضویت سمن های مرتبط را از حرکت های ماندگار در استان همدان عنوان کرد و افزود: عملکرد این شورا در اجرای طرح سازماندهی و نظارت بر سازمانهای مردم نهاد استان رضایت بخش است.

نماینده سازمانهای مردم نهاد در هیئت نظارت استان همدان نیز گفت: از تابستان گذشته با راه اندازی شورای مرکزی و هشت اتاق فکر تخصصی، مراحل سازماندهی و ساماندهی تشکلهای غیر دولتی استان همدان به اجرا درآمده که به همین منظور با برگزاری همایشی در این راستا، مرحله نهایی ساماندهی سازمانهای مردم نهاد تا قبل از پایان سال عملیاتی خواهد شد.

سید حسن قشمی افزود: استان همدان دارای 280 تشکل و سازمان مردم نهاد است که در بخش ها و حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، حمایتی، خیریه، ادبی، هنری، محیط زیست، گردشگری، بهداشت، درمان، آسیبهای اجتماعی، اعتیاد و مواد مخدر و کارآفرینی فعالیت دارند.