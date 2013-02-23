قم در انتظار باران های پراکنده

علی احمدی میان دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سامانه بارش زایی از صبح امروز وارد استان شده است و هم اکنون شاهد هوای ابری هستیم.



وی ادامه داد: از بعد از ظهر امروز و یا اوایل شب شروع بارش باران را پیش بینی کرده ایم و این بارش فردا و پس فردا نیز ادامه خواهد داشت.



احمدی میان دشتی افزود: البته به دلیل اینکه این سامانه بارشی چندان قوی نیست این بارش ها به صورت پراکنده روی می دهد و در ارتفاعات استان نیز انتظار بارش برف را داریم.



کارشناس آمار اداره کل هواشناسی استان قم گفت: حداقل دمای کنونی استان صفر و حداکثر این دما 16 درجه سانتیگراد است، طی امروز و فردا نیز 2 درجه کاهش دما خواهیم داشت.



به گفته احمدی میان دشتی به دلیل ورود سامانه بارشی در استان هم اکنون آلودگی هوا وجود ندارد.