قم در انتظار باران های پراکنده

علی احمدی میان دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سامانه بارش زایی از صبح امروز وارد استان شده است و هم اکنون شاهد هوای ابری هستیم.
وی ادامه داد: از بعد از ظهر امروز و یا اوایل شب شروع بارش باران را پیش بینی کرده ایم و این بارش فردا و پس فردا نیز ادامه خواهد داشت.
احمدی میان دشتی افزود: البته به دلیل اینکه این سامانه بارشی چندان قوی نیست این بارش ها به صورت پراکنده روی می دهد و در ارتفاعات استان نیز انتظار بارش برف را داریم.
کارشناس آمار اداره کل هواشناسی استان قم گفت: حداقل دمای کنونی استان صفر و حداکثر این دما 16 درجه سانتیگراد است، طی امروز و فردا نیز 2 درجه کاهش دما خواهیم داشت.
به گفته احمدی میان دشتی به دلیل ورود سامانه بارشی در استان هم اکنون آلودگی هوا وجود ندارد.
قم – خبرگزاری مهر: کارشناس آمار اداره کل هواشناسی قم از ورود سامانه بارشی در اوایل هفته جاری در این استان خبر داد.
علی احمدی میان دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سامانه بارش زایی از صبح امروز وارد استان شده است و هم اکنون شاهد هوای ابری هستیم.
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