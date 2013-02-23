  1. استانها
  2. قم
۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۰۱

احمدی میان دشتی به مهر خبر داد:

قم در انتظار باران های پراکنده

قم در انتظار باران های پراکنده

قم – خبرگزاری مهر: کارشناس آمار اداره کل هواشناسی قم از ورود سامانه بارشی در اوایل هفته جاری در این استان خبر داد.

علی احمدی میان دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سامانه بارش زایی از صبح امروز وارد استان شده است و هم اکنون شاهد هوای ابری هستیم.

 وی ادامه داد: از بعد از ظهر امروز و یا اوایل شب شروع بارش باران را پیش بینی کرده ایم و این بارش فردا و پس فردا نیز ادامه خواهد داشت.

 احمدی میان دشتی افزود: البته به دلیل اینکه این سامانه بارشی چندان قوی نیست این بارش ها به صورت پراکنده روی می دهد و در ارتفاعات استان نیز انتظار بارش برف را داریم.

 کارشناس آمار اداره کل هواشناسی استان قم گفت: حداقل دمای کنونی استان صفر و حداکثر این دما 16  درجه سانتیگراد است، طی امروز و فردا نیز 2 درجه کاهش دما خواهیم داشت.

 به گفته احمدی میان دشتی به دلیل ورود سامانه بارشی در استان هم اکنون آلودگی هوا وجود ندارد.

کد مطلب 2004080

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها