کتابخوانی در سبد کالای خانواده باید سهمی قابل قبول پیدا کند

حجت الاسلام میثم فیروزجایی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه هنوز فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه نهادینه نشده است افزود: با وجود اینکه کتاب و کتابخوانی در رشد جامعه تأثیر بسزایی دارد اما هنوز این فرهنگ در جامعه نهادینه نشده است.

وی ادامه داد: امام صادق(ع) در این زمینه فرموده اند کتاب هایتان را خوب نگه دارید که در آینده به آنها نیاز خواهید داشت و این موضوع را در زندگی بزرگان وشخصیت های علمی این کشور مشاهده می کنیم و همه باید درگسترش این مهم تلاش نمائیم.

حجت الاسلام فیروزجایی همچنین تصریح کرد: یکی دیگر از علل نهادینه نشدن فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در کشور، بی توجهی خانواده ها به این امر است برای بالابردن نرخ مطالعه دانش آموزان باید از کودکی بین کودک و کتاب ارتباط و انس برقرار کرد.

وی اظهار داشت: از سویی دیگر باید خانواده ها از همان ابتدای آموزش و تربیت کودکان آنها را با کتاب آشنا نمایند چرا که کودکان بسیاری از رفتارها را از والدین تقلید می نمایند و آنها را الگو قرار می دهند.

رئیس تبلیغات اسلامی تفرش بهترین راه بالا بردن سطح آگاهی ها و تجربه ها را در مطالعه دانست و ضمن اشاره به فرازهایی از فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص مقوله کتاب و کتابخوانی تأکید کرد: نقش کتاب و کتابخوانی در انتقال علوم به افراد بسیار ارزنده است.



گفتنی است در شهرستان تفرش تنها یک مورد کتابخانه استاندارد برای بهره مندی شهروندان این شهرستان وجود دارد.



