مریدبازی سیاسی و انتخاباتی یک آفت و تهدید است/ نباید از آسیبهای فرهنگی تورم غفلت کرد

جت الاسلام دکتر سید محمد ثقفی در مورد آسیب شناسی خطراتی که فرهنگ دینی ما را مورد تهدید قرار می دهد به خبرنگار مهر گفت: اگر زندگی اجتماعی چند دهه اخیر را در نظر بگیریم حیات اجتماعی ما در اواخر قرن بیستم و اوائل قرن 21 عمدتاً با مذهب مشخص تر و برجسته تر شد. انقلاب اسلامی در ایران واقع شد که برای خود یک آثار مهمی در رابطه با زندگی و هم دنیای خارج داشت.



وی افزود: آثار مثبت این انقلاب به چالش کشیدن فرهنگ ها یا فلسفه های شرک و الحاد آمیز دنیایی از نظر عوامل خارجی بود، در مدت یکی دوقرنی که دین را مورد استهزا قرا می دادند. الحاد بود مارکسیست یا نوعی شکاکیت و در حالت خوش بینی مذهب را کنار گذاشته بودند و از حیات اجتماعی اشان خارج کرده بودند.در غرب سکولار بود و در شرق هم مذهب الحاد برقرار بود. این معلول نتایج و پس داده های فلسفه غربی بود که از مذهب نوعی تلقی منفی داشتند یا مسیحیت را موجب آثار منفی در جامعه تلقی می کردند.



این محقق و پژوهشگر مسائل ادامه داد: اما وقوع انقلاب اسلامی و برجسته ساختن ابعاد سیاسی مذهب و بعد عدالت خواهانه و تحول گرایانه اش توانست که یک نظام سکولار در ایران را از پا در بیاورد و به جای آن نظامی مبتنی بر ارزشهای دینی برپا دارد. اینکه این نظام با همه فراز و نشیب هایش از حاکمیت روشنفکران تا حاکمیت اصول گرایان توانسته خودش را حفظ کند جای تحسین دارد. انقلاب اسلامی ثابت کرد اینطور نیست که با برچیدن دین از جامعه ترقی و پیشرفت حاصل شود. در اثر حاکمیت دینی در ایران پیشرفتها و موارد مثبتی به وجود آمد که به آن اشاره می کنم.

استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اظهارداشت: اسلام سیاسی در ایران تحرک سیاسی و داوطلبانه درتعیین سرنوشت مردم را بسیار فعال و بر انگیخته کرد. در دوره پهلوی با اینکه فعالیت های سیاسی اجتماعی و دینی وجود داشت، اما به این نحو که توده جامعه در رابطه با تعیین سرنوشت خود حساس باشد نبود. الان یک واقعیت وجود دارد که جامعه علاقه به تعیین سرنوشت اجتماعی خود از موضع گرایش دینی تحرک بیشتری دارد و اظهار نظرها در مورد مسائل سرنوشت ساز بیشتر شده است چه در جنگ، چه در دوران های بعد و چه در بحث هسته ای مردم حضورشان در صحنه را به منصه ظهور گذاردند.

وی عنوان کرد: از بعد دیگر تحصیلات عالی در جامعه بویژه در بین دختران گسترش یافت در کل ایران با سوادی و ترقی روبه رو شد. جنگ با همه ابعاد تخریبی اش پیشرفتهایی در بعد نظامی و پزشکی بویژه پیوند اعضا نصیب ایران کرد. اکنون از این جهات پیشرفته محسوب می شویم بویژه در بحث هسته ای و پژوهشکده رویان. اینها نکات مثبت انقلاب بودند. درست است که با گذشت زمان پیشرفت حاصل می شود اما ما با مقایسه با مصر و حتی هند و شوروی وضعی بهتر از قبل از انقلاب پیدا کردیم.

این محقق و پژوهشگر حوزه جامعه شناسی یادآورشد: اما بعد منفی، انتخاب آگاهانه و عقلانی مردم در رفراندم جمهوری اسلامی جای خودش را به احساسات و مریدبازی داده است. در انتخاب احساساتی پشیمانی به بار می آید و کینه و نفرت جای محبت و صمیمیت را می گیرد. مریدبازی هم آدم را کور و کر می کند و عقل دیگر کار نمی کند. خرافات و مریدپروری در جامعه که الان حاکم شده است در کنار آسیبهای بی تدبیری های اقتصادی و گرانی و تورم از تهدیدهای کنونی برای انقلاب اسلامی است.