حسین ناطقی در صدر رکابزنان آسیا قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون دوچرخه‌سواری، هجدهمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی "لانکاوی" از پنج شنبه سوم اسفند به مدت 10 روز و با حضور 132 رکابزن در قالب 22 تیم و در 10 مرحله در حال برگزاری است. دومین مرحله از این دوره تور دوچرخه سواری، روز جمعه چهارم اسفند در مسیر (سردانگ – کوالاکانگسار) به مسافت 116 کیلومتر برگزار شد که در پایان و در رده بندی رکابزنان آسیایی مرحله دوم نفرات به شرح ذیل معرفی شدند:

1- حسین ناطقی از تیم پتروشیمی تبریز با زمان 2 ساعت و 54 ثانیه و 48 صدم ثانیه

2- "کازوهیروموری ژاپنی" از تیم " Asian Racing Team "با زمان مشابه نسبت به نفر اول

3- "صالح حریف" مالزیایی از تیم "ترنگانو" با زمان مشابه نسبت به نفر اول

در رده بندی انفرادی مرحله اول:

1- "تئو بوس" هلندی از تیم" بلانکو" با زمان 2 ساعت و 54 دقیقه و 48 ثانیه

2- "آندریا گواردینی" ایتالیایی از تیم "آستانا" قزاقستان با زمان مشابه نسبت به نفر اول

3- "آیدیس کروپیس" لیتوانیایی از تیم "اوریکا گرین ادج" با زمان مشابه نسبت به نفر اول

در رده بندی انفرادی مجموع دو مرحله تور:

1- "تئو بوس" هلندی از تیم" بلانکو"

2- "آندریا گواردینی" ایتالیایی از تیم "آستانا" قزاقستان

3- "میین وانگ" چینی از تیم "هنگژیان"

در رده بندی تیمی مرحله دوم:

1- تیم "گارمین شارپ" با زمان 8 ساعت و 44 دقیقه و 24 ثانیه

2- "آندرونی جیوکارتولی" با زمان مشابه نسبت به تیم اول

3- KSPO با زمان مشابه نسبت به تیم اول

در این رده بندی تیم پتروشیمی تبریز در رده شانزدهم قرار گرفت.

در رده بندی تیمی مجموع دو مرحله تور:

1- تیم "گارمین شارپ" با زمان 20 ساعت و 45 دقیقه و 15 ثانیه

2- "یونایتد هلس کر" با زمان مشابه نسبت به تیم اول

3- "آندرونی جیوکارتولی" با زمان مشابه نسبت به تیم اول

همچنین در این مرحله تیم پتروشیمی تبریز در رده شانزدهم قرار گرفت.

در پایان این مرحله "تئوبوس" هلندی از تیم "بلانکو" با 30 امتیاز پیراهن امتیازی را در اختیار گرفت. همچنین پیراهن کوهستان نیز به "سئو" از تیم" KSD "با 10 امتیاز تعلق گرفت.