پوشاک نمادی از فرهنگ جوامع است

به گزارش خبرنگار مهر، سمانه شهري نژاد صبح شنبه در كارگاه آموزشي با بررسي پوشاك بومي و محلي مردم گلستان ، مازندران و بوشهر گفت: سرزمین ایران از دیرباز به علت موقعیت خاص جغرافیایی و مهاجرت اقوام سرزمین های همجوار با فرهنگ سرزمین های مجاور و ظهور فرهنگ جدیدتر ، زمینه ی لازم و مناسبی برای تحقیق و پژوهش فراهم کرده است.

دانشجوي كارشناسي ارشد پژوهش هنر واحد علي آبادكتول گفت: یکی از بارزترین نمونه حیات انسان ها و فرهنگشان در جامعه ، پوشاک و فرم لباس آنان است.

وی افزود: لباس با توجه به خصوصیات و ویژگی هایی که دارد، یکی از نمونه های عینی و مجسم فرهنگ هرجامعه است که همواره نشانه ای از پایبندی، علاقه و اعتقاد آنان به آداب و رسوم و هویت فرهنگی را در بر خواهد داشت.

وي در ادامه استفاده از پارچه های نخی مشابه، استفاده از سوزندورزی های و بها دادن دو منطقه به پوشش سنتی را از شباهت های سه منطقه عنوان كرد و گفت: البته تنوع در اجزای پوشش، رنگ های بکار رفته در لباس، شکل ظاهری لباس، تزئینات روی لباس و نحوه استفاده از آن نيز تفاوت هایي را در پوشش سه منطقه مذكور بهمراه داشته است.