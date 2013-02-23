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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۳۲

شهری نژاد:

پوشاک نمادی از فرهنگ جوامع است

پوشاک نمادی از فرهنگ جوامع است

گرگان - خبرگزاری مهر: دانشجوي كارشناسي ارشد پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آبادكتول ، از پوشاك بعنوان نشاني از تحولات یک جامعه و بیانگر تفاوت هایی میان اقشار آن جامعه ياد كرد و گفت: پوشاک نمادی از فرهنگ جوامع است.

به گزارش خبرنگار مهر، سمانه شهري نژاد صبح شنبه در كارگاه آموزشي با بررسي پوشاك بومي و محلي مردم گلستان ، مازندران و بوشهر گفت: سرزمین ایران از دیرباز به علت موقعیت خاص جغرافیایی و مهاجرت اقوام سرزمین های همجوار با فرهنگ سرزمین های مجاور و ظهور فرهنگ جدیدتر ، زمینه ی لازم و مناسبی برای تحقیق و پژوهش فراهم کرده است. 

دانشجوي كارشناسي ارشد پژوهش هنر واحد علي آبادكتول گفت: یکی از بارزترین نمونه حیات انسان ها و فرهنگشان در جامعه ، پوشاک و فرم لباس آنان است.
 
وی افزود: لباس با توجه به خصوصیات و ویژگی هایی که دارد، یکی از نمونه های عینی و مجسم فرهنگ هرجامعه است که همواره نشانه ای از پایبندی، علاقه و اعتقاد آنان به آداب و رسوم و هویت فرهنگی را در بر خواهد داشت. 
 
وي در ادامه استفاده از پارچه های نخی مشابه، استفاده از سوزندورزی های و بها دادن دو منطقه به پوشش سنتی را از شباهت های سه منطقه عنوان كرد و گفت: البته تنوع در اجزای پوشش، رنگ های بکار رفته در لباس، شکل ظاهری لباس، تزئینات روی لباس و نحوه استفاده از آن نيز تفاوت هایي را در پوشش سه منطقه مذكور بهمراه داشته است.
کد مطلب 2004092

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