جلال طالبانی قادر به تکلم است/ بازگشت قریب الوقوع به عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، نجم الدین کریم پزشک همراه جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق در بیانیه ای مطبوعاتی اعلام کرد: وضعیت جسمانی جلال طالبانی به طور قابل ملاحظه ای رو به بهبود است.

در این بیانیه آمده است: جلال طالبانی به طور طبیعی صحبت کردن را آغاز کرده است و حافظه وی به خوبی عمل می کند و به درمان پاسخ می دهد.

در ادامه بیانیه گفته شده است: بنا بر اعلام تیم پزشکی جلال طالبانی، وی می تواند به زودی به عراق بازگردد و به فعالیتهای خود بپردازد.

جلال طالبانی اواخر سال گذشته میلادی دچار سکته مغزی شد و پس از چند روز بستری در بیمارستان مدینه الطب بغداد، برای تکمیل روند درمان به آلمان منتقل شد.