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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۵۸

تیم پزشکی رئیس جمهور عراق؛

جلال طالبانی قادر به تکلم است/ بازگشت قریب الوقوع به عراق

جلال طالبانی قادر به تکلم است/ بازگشت قریب الوقوع به عراق

تیم پزشکی رئیس جمهوری عراق با بیان اینکه جلال طالبانی هم اکنون قادر به تکلم است اعلام کرد که وی به زودی به عراق بازخواهد گشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، نجم الدین کریم پزشک همراه جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق در بیانیه ای مطبوعاتی اعلام کرد: وضعیت جسمانی جلال طالبانی به طور قابل ملاحظه ای رو به بهبود است.

در این بیانیه آمده است: جلال طالبانی به طور طبیعی صحبت کردن را آغاز کرده است و حافظه وی به خوبی عمل می کند و به درمان پاسخ می دهد.

در ادامه بیانیه گفته شده است: بنا بر اعلام تیم پزشکی جلال طالبانی، وی می تواند به زودی به عراق بازگردد و به فعالیتهای خود بپردازد.

جلال طالبانی اواخر سال گذشته میلادی دچار سکته مغزی شد و پس از چند روز بستری در بیمارستان مدینه الطب بغداد، برای تکمیل روند درمان به آلمان منتقل شد.

کد مطلب 2004093

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