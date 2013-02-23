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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۲۰

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

تربیت بدنی در مدارس دچار تحول می شود

تربیت بدنی در مدارس دچار تحول می شود

مدیر کل تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی آموزش و پرورش از تحول در درس تربیت بدنی دانش آموزان خبر داد و گفت: تربیت‌بدنی از نظر سازوکارها، برنامه‌ریزی‌ها و نیروی انسانی در حال تحول است و نتایج درخشانی نیز در راه است.

حسین بابویی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: درس تربیت بدنی از اهمیت ویژه ای در سلامت دانش آموزان برخوردار است، اما در سال های گذشته اهمیت چندانی به آن داده نمی شد و همواره دانش آموزان و والدین توجه چندانی به این درس نداشتند.

وی افزود: اما با تخصصی شدن رشته های ورزشی در هر پایه، خانواده ها به تدریج به اهمیت این درس پی برده و امروز شاهد تحول در درس تربیت بدنی و آموزش های تخصصی به دانش آموزان در مدارس هستیم.

به گفته بابویی، درس تربیت بدنی تنها درسی است که می تواند یک معیار اندازه گیری برای سلامت دانش آموزان باشد و چنانچه نمره دانش آموز در این درس 20 شود، به این معناست که آن دانش آموز از نظر قلب و عروق و قدرت عضلانی و جسمانی مشکل خاصی ندارد.

 

 

 

 

کد مطلب 2004100

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