بسکتبال کاله مازندران لیگ برتری شد

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم کاله مازندران و شهرداری سنندج در چارچوب مرحله دوم مسابقات لیگ دسته یک بسکتبال باشگاه های کشور شامگاه جمعه در سالن ورزشی سردار سجودی بابل به مصاف هم رفتند، و طی آن تیم کاله موفق شد، میهمان مدعی و سرسخت خود را با نتیجه 52 بر 50 شکست دهد وجشن قهرمانی صعود به لیگ برتر برپا کند.

در کوارتر چهارم این مسابقه و در کمتر از 5 دقیقه به پایان بازی، شاگردان رضا نوری در تیم کاله مازندران بودند که با حمایت اندک تماشاچیان خود و تیز هوشی نتیجه را تغیر دادند و بازی را به سود خود به پایان رساندند.

دیدار نخست دو تیم که هفته گذشته با حاشیه های زیاد در سنندج برگزار شد، تیم کاله با نتیجه 74 بر 65 میزبان خود تیم شهرداری این شهر را شکست داده بود.

تیم کاله مازندران در مرحله نخست حذفی دسته یک بسکتبال باشگاههای کشور با پیروزی برابر تیم وحدت آریا تهران به مرحله دوم صعود کرده بود.

با اعلام فدراسیون بسکتبال سه تیم اول مسابقات امسال دسته یک بسکتبال باشگاه های کشور به لیگ برتر صعود می کنند. هر دو تیم این مسابقه را با قصد پیروزی طوفانی آغاز کردند و سعی در برتری عدد خود نسبت به یکدیگر در هر کوارتر در این دیدار داشتند.

تیم شهرداری سنندج که هفته گذشته در دیدار نخست در خانه برابر کاله مازندران تن به شکست داده بود، با هدف انتقام به بابل سفر کرده بود والبته با استفاده از موقعیتهای به دست آمده در سه کوارتر از میزبان خود پیش بود.