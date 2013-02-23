ترویج فرهنگ نقدپذیری نیاز اصلی کشور/ اقدام مهر قابل تقدیر است

حجت الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ترویج فرهنگ نقدپذیری یکی از نیازهای اصلی در شرایط فعلی کشور به شمار می رود و به همین دلیل باید خود اصحاب رسانه و مطبوعات در راستای ترویج این مولفه از تمامی ظرفیت های در اختیار خود بهره برداری کنند.

وی با اشاره به دستاوردها و نتایج ترویج فرهنگ نقدپذیری در سطح جامعه یادآور شد: زمانی که مدیران نقدپذیر باشند در موارد مختلف از انتقادهای صورت گرفته چه از سوی رسانه های جمعی و چه از سوی اقشار مختلف مردم استقبال کرده بخش زیادی از مشکلات و کاستی های موجود در جامعه از بین می رود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان با اشاره به اینکه بارها در آیات و روایات اسلامی نیز بر لزوم فرهنگ نقدپذیری تاکید شده است، افزود: زمانی که در جامعه اسلامی مدیریت را یک فرصت برای خدمت می دانیم بنابراین باید از انتقادات و مشاوره های صورت گرفته از سوی مردم نیز استقبال کرد.

وی با بیان اینکه نقد هم خود آداب و ویژگی های خاصی دارد، گفت: در کنار اینکه مدیران و مسئولان باید نقدپذیر باشند، خود انتقادکنندگان نیز باید مسائل مهم و اصولی را در این بخش رعایت کنند و با انتقاد منصفانه خود زمینه را برای رفع مشکلات و کاستی ها فراهم کرده و مسائل را به موقع و به دور از تخریب انتقال دهند.

حجت الاسلام صفی یاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدام خبرگزاری مهر در راستای معرفی مدیران انتقاد پذیر در سراسر کشور بیان کرد: این اقدام و نوآوری در خبرگزاری مهر قابل تقدیر است و انتظار می رود که این روند مثبت و رو به جلو به عنوان یک برنامه مستمر در دستور کار قرار گیرد.

وی این اقدام خبرگزاری مهر را در راستای فرهنگ سازی و تشویق تمامی مدیران و مسئولان برای استقبال از انتقاد را موثر و مفید عنوان کرد و افزود: انتظار می رود که این رویه نه تنها از سوی خبرگزاری مهر بلکه از سوی کلیه رسانه های جمعی مورد توجه قرار گیرد چرا که استمرار در این کار خود باعث فرهنگ سازی می شود و در نهایت بعد از گذشت چندین سال می تواند نتایج و دستاوردهای بسیار خوبی را به دنبال داشته باشد.

خبرگزاری مهر برای اولین بار و با هدف معرفی و تجلیل از مدیران انتقاد پذیر، اسامی شماری از مدیران و مسئولان در استانهای مختلف کشور که از انتقادات صورت گرفته استقبال می کردند را معرفی کرد که از استان کردستان فرماندار شهرستان سنندج به عنوان مدیر انتقادپذیر معرفی شد.