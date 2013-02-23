پيام تسليت سردار نقدي به مناسبت درگذشت مادر شهيد شيرودي

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بسیج ، متن این پیام به شرح زیر است :

انا لله و انا اليه راجعون

خبر درگذشت خانم «شهر بانو حسين شيرودي» مادر بزرگوار خلبان شهيد علي اكبر شيرودي، موجب تاسف و تألم امت شهيد پرور ايران اسلامي گرديد.



درخشش خالق حماسه هاي جاودان دفاع مقدس و مجاهد خستگي ناپذير و با اخلاص و فرمانده دلاور خلبان شهيد شيرودي از تربيت الهي اين قهرمان در آغوش پرمهر مادري حكايت مي كند كه با عشق سرشار به ائمه هدي عليهم السلام فرزند دلبند خود را تا اين مرتبه بالا برد و فداي انقلاب و اسلام نمود و يادآور دامان پاك آن مادر آسماني است كه علي اكبر عزيز پروريد و به معراج شهادت رساند.



اينجانب درگذشت اين مادر بزگوار را به محضر امام خامنه اي، ملت شريف بويژه مردم غيور مازندران، خانواده معظم شهدا، ايثارگران و جانبازان و بازماندگان خاندان شيرودي تسليت عرض مي كنم.



درود بر شهيدان و سلام بر مادران و پدراني كه با استقامت، اين مسير نوراني حركت انقلاب را استمرار مي بخشند.



سرتيپ بسيجي محمدرضا نقدي

رييس سازمان بسيج مستضعفين