ایجاد پایگاه پهپاد آمریکا در نیجر/ اوباما به کمک فرانسه آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری سی بی اس، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که حدود 100 سرباز آمریکایی در نیجر مستقر شده اند.

دو تن از مقامات نظامی آمریکا که خواستند نام آنها فاش نشود، اعلام کردند: نظامیان در پی تاسیس یک پایگاه هواپیماهای بدون سرنشین در نیجر با هدف انجام عملیات شناسایی و تجسس هستند.

اوباما در نامه ای به کنگره اعلام کرد که نیروهای آمریکایی اطلاعات جاسوسی خود را در اختیار نیروهای فرانسوی قرار می دهند که در مالی در حال انجام عملیات علیه افراطیون هستند.

هدف از این اقدام نشان دادن افزایش تلاشهای آمریکا برای مبارزه با القاعده و شاخه های این شبکه تروریستی و دیگر گروههای افراطی بدون مشارکت شمار زیادی از نیروهای زمینی عنوان شده است.

سی بی اس در ادامه می نویسد: این پایگاه به آمریکا این فرصت را می دهد تا اطلاعات بیشتری را در اختیار ارتش فرانسه برای مبارزه با گروه‎های افراطی در مالی در همسایگی نیجر قرار دهد.

در ادامه این گزارش آمده است: هواپیماهای بدون سرنشین در پایگاه نیجر فاقد سلاح بوده و تنها برای عملیات تجسس مورد استفاده قرار می گیرند نه حملات هوایی.

اوباما در نامه خود به کنگره اعلام کرده است که نیروهای آمریکایی با رضایت کامل دولت نیجر مستقر شده و این نیروها برای حفظ امنیت خود مجهز به تسلیحات گرم هستند.