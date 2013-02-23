صلاحیت وزیر پیشنهادی ارتباطات در 4 کمیسیون تخصصی مجلس بررسی می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد حسن نامی وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فردا برای ارائه گزارشی از عملکرد و سوابق و برنامه های خود در 4 کمیسیون اجتماعی، آموزش و تحقیقات، عمران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی حاضر می شود.

وی هفته گذشته طی نامه ای از سوی رئیس جمهور برای اخذ رای عتماد به مجلس معرفی شد و بلافاصله برای ارائه برنامه های خود در تعدادی از کمیسیون های مجلس حضور یافت.

مجلس شورای اسلامی سه شنبه 8 اسفند ماه بررسی برنامه ها و صلاحیت نامی را در دستور کار خود دارد.

پیش از این احمدی نژاد تقی پور را از وزارت ارتباطات برکنار کرد و نیکزاد وزیر راه و شهرسازی را به عنوان سرپرست معرفی کرد که این اقدام وی با مخالفت مجلس روبه رو شد. سپس رئیس جمهور نامی را به عنوان سرپرست معرفی و در نهایت در نامه ای وی را برای اخذ رای اعتماد و تصدی وزارتخانه مذکور معرفی کرد.

طبق برنامه ریزی های هیات رئیسه مجلس و براساس روال همیشگی، بنا بر این بود که جلسات این هفته مجلس به دلیل سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه برگزار نشود اما ارائه نامه معرفی وزیر پیشنهادی در هفته گذشته به مجلس این روال را برهم زد و مجلس برای جلسات این هفته مجلس نیز برنامه ریزی کرد.