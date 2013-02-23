99 روستای استان ایلام از نعمت گاز برخوردار هستند

روح الله نوریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پنج شهرستان و 9 شهر استان هم اکنون از نعمت گاز طبیعی برخوردارند.

وی ادامه داد: با اضافه شدن یک هزار و 275 مشترک جدید طی امسال به جمع مشترکین گاز طبیعی در این استان، شمار مشترکان گاز در استان ایلام به مرز 66 هزار و 500 مشترک رسیده است.

وی ادامه داد : تاکنون 49 هزار و 431 خانوار شهری و 10 هزار و 300 خانوار روستایی تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفته است.

این مسئول افزود: 110 روستای این استان تا پایان امسال از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند و 99 روستای استان تاکنون به شبکه سراسری گاز متصل شده اند.

وی افزود: با اضافه شدن این تعداد روستا به شبکه گاز تعداد خانوارهای بهره مند از گاز طبیعی در استان به 15 هزار و 600 خانوار رسید.

نوریان همچنین از گاز رسانی به 13 شهر ایلام تا پایان امسال خبر داد.