  1. استانها
  2. ایلام
۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۴۸

نوریان:

99 روستای استان ایلام از نعمت گاز برخوردار هستند

99 روستای استان ایلام از نعمت گاز برخوردار هستند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت گاز استان ایلام گفت: 99 روستای استان ایلام از نعمت گاز برخوردار هستند.

روح الله نوریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پنج شهرستان و 9 شهر استان هم اکنون از نعمت گاز طبیعی برخوردارند.

وی ادامه داد: با اضافه شدن یک هزار و 275 مشترک جدید طی امسال به جمع مشترکین گاز طبیعی در این استان، شمار مشترکان گاز در استان ایلام به مرز 66 هزار و 500 مشترک رسیده است.

وی ادامه داد : تاکنون 49 هزار و 431 خانوار شهری و 10 هزار و 300 خانوار روستایی تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفته است.

این مسئول افزود: 110 روستای این استان تا پایان امسال از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند و  99 روستای استان تاکنون به شبکه سراسری گاز متصل شده اند.

وی افزود: با اضافه شدن این تعداد روستا به شبکه گاز تعداد خانوارهای بهره مند از گاز طبیعی در استان به 15 هزار و 600 خانوار رسید.

نوریان همچنین از گاز رسانی به 13 شهر ایلام تا پایان امسال خبر داد.

 

کد مطلب 2004132

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها