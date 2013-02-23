همراه اول و دانشگاه آزاد صدرنشین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، این هفته از مسابقات شمشیربازی لیگ سراسری کشور روز جمعه با حضور 13 تیم برگزار شد که طی آن در اسلحه اپه تیم همراه اول با کسب 33 امتیاز به عنوان نخست دست یافت. دانشگاه آزاد با 29 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم هیئت ساری هم با 28 امتیاز سوم شد.

دانشگاه آزاد در رقابت‌های اسلحه فلوره هم با 42 امتیاز اول شد. در مسابقات این اسلحه همراه اول با 40 امتیاز و برنجان بتون زاگرس کرمانشاه با 34 امتیاز دوم وسوم شدند. در رقابت‌های اسلحه سابر نیز تیم همراه اول با 31 امتیاز به عنوان نخست رسید. تیم دانشگاه آزادهم با 29 امتیاز دوم شد و قالیشویی صنعتی برلیان یزد با 23 امتیاز با دو بازی کمتر سوم شد.

بدین ترتیب در پایان هفته پنجم مسبابقات شمشیربازی لیگ سراسری کشور در مجموع سه اسلحه تیم همراه با 104 امتیاز در صدر قرار دارد. دانشگاه آزاد با 100امتیاز در جایگاه دوم است و تیم هیئت شمشیربازی ساری با 74 در مکان سوم قرار گرفته است ضمن اینکه همچنینین قالی شویی صنعتی برلیان یزد با 3 بازی کمتر و 72 امتیاز رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.