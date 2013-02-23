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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۵۰

ثابت قدم در گفتگو با مهر:

گردشگری فرصت بزرگ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای کلانشهرها فراهم می کند

گردشگری فرصت بزرگ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای کلانشهرها فراهم می کند

رشت - خبرگزاری مهر: شهردار رشت گفت: گردشگری به عنوان یکی از مهمترین صنایع توسعه پایدار فرصت بزرگ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای کلانشهرها بوجود می آورد.

محمد علی ثابت قدم در گفتگو با خبرنگار مهر ایجاد مراکز فراغتی و تفریحی مناسب را از اهداف مهم برنامه ریزان مدیریت کلانشهرهای جامعه در حوزه  گردشگری شهری دانست و افزود: شهر رشت ظرفیت های خوبی برای توسعه گردشگری دارد.

وی اظهارداشت: وجود جاذبه های متنوع در شهرها همچون اماکن تاریخی، فضاهای سبز، مراکز فرهنگی، امکانات ورزشی، مراکز خرید و بازراها جز پارامترهای مهم شکل گیری گردشگری شهری است.

شهردار رشت گفت: تغییر نگرش مسئولان و شهروندان نسبت به جذب گردشگران شهری،  کنترل معضلات و مشکلات مسافران، توجه به پروسه فرآیند ارائه اطلاعات مورد نیاز به گردشگر و غیره می تواند جزء مهمترین عوامل توسعه پایدار گردشگری شهری باشد.

وی در ادامه گردشگری را یکی از مهمترین صنایع توسعه پایدار در هر جامعه ای دانست و افزود: تمرکز بر جنبه های مختلف صنعت گردشگری همراه با برنامه ریزی های مدیریت محلی و ملی هر جامعه ای نقش بسیار با اهمیتی در فرآیندهای بین المللی و ملی می تواند ایفا کند.

ثابت قدم اظهار داشت: شهر رشت دارای جاذبه های گردشگری تاریخی، طبیعی و مذهبی از قبیل آرامگاه میرزا کوچک خان جنگلی، بقعه خواهر امام رضا (ع)، پارک سبزه میدان، استخر عینک، باغ محتشم و عمارت کلاه فرهنگی در طول سال پذیرای گردشگران زیادی از نقاط مختلف کشور و حتی خارج از کشور است.

وی یادآور شد: از دیگر مناطق می توان به پارک دانشجو، میدان شهرداری، عمارت پست، موزه رشت، پارک قدس، خانه قدیری، کتابخانه ملی رشت، خانه ابریشمی،  بقعه دانا علی، پارک ملت و غیره را نام برد.

کد مطلب 2004138

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