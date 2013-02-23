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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۳۳

در گفتگو با مهر مطرح شد:

نجات جوانی که سه روز و دو شب در یک گودال گرفتار شده بود

نجات جوانی که سه روز و دو شب در یک گودال گرفتار شده بود

سیراف- خبرگزاری مهر: فرمانده کلانتری سیراف از نجات جوانی که سه روز و دو شب در گودال اطراف شهر سیراف گیر افتاده بود، خبر داد.

فرمانده کلانتری سیراف در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: جوانی 27 ساله پس سه روز و دو شبی که در یکی از گودال های اطراف سیراف گیر افتاده بود، نجات یافت.

ساسانی ادامه داد: چوپانی که در آن حوالی می‌گذشت، متوجه داد و بیداد و فریاد این جوان می‌شود و سریعا مراتب را به اطلاع نیروی انتظامی می‌رساند.

وی افزود: تنی چند از پرسنل نیروی انتظامی به همراه تعدادی از کارکنان شهرداری سیراف سریعا در محل حاضر شده و این جوان را با طناب از آن گودال بیرون می‌کشند.

فرمانده کلانتری سیراف خاطرنشان کرد: پس از بیرون کشیدن این مرد جوان از گودال، وی را به بیمارستان منتقل می کنند که پس از معاینات انجام شده خوشبختانه بدون هیچ مشکل خاصی ترخیص می شود و به آغوش خانواده اش باز می گردد.

کد مطلب 2004141

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