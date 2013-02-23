به گزارش خبرگزاری مهر، "گالری بوم" عصر جمعه چهارم اسفند 1391 با نمایش عکس‌های دیده نشده و یک ویدئو آرت از عباس کیارستمی افتتاح شد. کیارستمی در گفتگویی کوتاه در حاشیه گشایش این نمایشگاه "گالری بوم"را استاندارد خواند و بر این نظر که رشد کیفی آثار هنرمندان تجسمی ایران با توسعه فضاهای مناسب هنرهای تجسمی در تهران همزمان شده است، صحه گذاشت.

آیین افتتاحیه "گالری بوم" که به جهت فضای بسیار درخور توجه نمایشگاهی و نیز بهره مندی از تکنولوژی‌های روز برای نمایش مناسب آثار هنری استاندارد ارزیابی شده است با حضور چهره‌های شاخصی چون بهمن فرمان‌آرا، محمود دولت‌آبادی، پرویز کلانتری، داریوش شایگان، مرتضی کاظمی، علیرضا سمیع آذر، حسین الهی قمشه ای، رضا کیانیان، هدیه تهرانی، افشین پیرهاشمی، کوروش شیشه گران، علی شیرازی، گیزلا وارگا سینایی، حامد بهداد، لوریس چکناواریان، پری ملکی، سامان مقدم، رویا نونهالی، فاطمه معتمد آریا، طناز طباطبایی، علی قربان زاده، همایون ارشادی، پویا آریان پور، آرمان استپانیان و ده‌ها نام معتبر هنرهای تجسمی و سینمای ایران همراه بود.

"سفید برفی"عنوان مجموعه عکس و "جاده" نام ویدئو آرتی است که از عباس کیارستمی در "گالری بوم" به تماشا گذاشته شده است؛ کیارستمی در حاشیه افتتاح این گالری عنوان کرد: مجموعه"سفید برفی" از سالهای دور شروع شده است که 52 عکس را شامل می شود و من 24 تا از آنها را در افتتاحیه این گالری به تماشا گذاشته ام.

کیارستمی با این نکته که فضای بصری و مفهومی عکس هایش و فیلم هایش به هم نزدیکند تاکید کرد: عکس های من، سینمای من را می‌سازد. مدیوم عکس فرصت مینیمال کار کردن، با حداقل امکانات کار کردن را به من داده است و همین عکس هاست که سینمای مرا می سازند. به سینما و عکاسی توامان علاقه دارم اما بدیهی ست که شرایط برای عکاسی فراهم تر است، عکاسی به مجوز، سرمایه گذاری، پروداکشن ... نیازی ندارد لذا در این هنر فعالیت می‌کنم اما هر گاه شرایط کافی و لازم برای ساخت فیلم فراهم شود، فیلم هم خواهم ساخت.

گالری بوم در مراسم افتتاحیه، کاتالوگ 60 صفحه‌ای از مجموعه "سفید برفی" عباس کیارستمی در اختیار دیدارکنندگان از نمایشگاه قرار داد که در مقدمه آن نوشتاری از علیرضا سمیع آذر مدرس تاریخ هنر با عنوان "برف‌های خیالی" در نقد و بررسی آثار کیارستمی به چاپ رسیده است؛ این نوشتار با این پاراگراف شروع شده است: مجموعه سفید برفی حاوی نمونه های مفهومی تری از آثار عباس کیارستمی در همین سری است که در نگاه اول برگردانی از حرف های کما بیش گفته شده در فیلم ها و دیگر آثار او به زبان تصویر به نظر می رسد. در همین نگاه گذرا ممکن است مجموعه عکس‌های وی را کارهایی از ژانر منظره با تاکیدی خاص بر برف، باران، درخت و یا جاده قلمداد کنیم؛ پنجره هایی رمانتیک به سوی طبیعت که اتفاقا چندان هم با حوصله و وسواس انتخاب نشده اند اما در نگاهی عمیق تر، هنگامی که به حد بالای انتزاع و تقلیل گرایی و مهمتر از آن رویکرد نمادگرایانه به پدیده های طبیعت در این عکس ها توجه کنیم، تفاوت ماهوی آنها با فیلم ها و با نمونه‌های ظاهرا مشابه از تصاویر منظره به تدریج آشکار می‌شود. این مجموعه با همه سادگی و صراحت در لایه ظاهری، از زبان هنری به مراتب پیچیده تر و نگاه کنایه ای تر در قیاس با فیلم ها و آثار مشابه برخوردار هستند...

گالری بوم با دیوارهای وسیع مناسب برای نمایش استاندارد آثار هنری که هر یک رنگی متناسب با فضای رنگی آثار دارند، کیفیت فنی نورپردازی به روز دنیا، سیستم صوتی تصویری پیشرفته در پاویون مخصوص ویدئو آرت و حیاطی بزرگ که امکان برپایی پرفورمنس های مطلوب را ممکن می‌کند، فضای گالری داری حرفه ای در پایتخت ایران را به طرازهای جهانی رسانده است و به گفته چهره‌های صاحب نظر در افتتاحیه آن، در مقام مقایسه جزو شاخص‌ترین گالری‌های خصوصی در دنیا به حساب می‌آید که نه تنها در منطقه خاوریانه قابل ملاحظه است حتی در اروپا و آمریکا نیز در میان گالری های خصوصی زبانزد به شمار می‌آید.

"گالری بوم" در خیابان ولیعصر، بالاتر از نیایش، ارمغان غربی، پلاک 11 واقع است و علاقمندان می توانند همه روزه از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر از آثار عباس کیارستمی دیدن کنند.