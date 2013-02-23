نمایش "هواپیمایی در آسمان می گذرد" در سقز به روی صحنه رفت

کارگردان این اثر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای عمومی این نمایش برای مردم شهرستان سقز اظهار داشت: این کار حاصل تلاش سه ماهه گروه تئاتر پیوند است که امیدواریم توانسته باشیم رضایتمندی مردم و هنرمندان شهرستان سقز را اجرای نمایشی خوب و مخاطب پسند کسب کنیم.

احسان زارع زاده افزود: این تئاتر در چهار اپیزود مشتمل از بهار، تابستان، پاییز و زمستان اجرا می شود که در تمام فصول اتفاقاتی مشابه اتفاق می افتد و در تمام آنها ضدیت علیه خشونت و جنگ موج می زند.

وی اظهار داشت: هنر تئاتر هنری عقلانی و هدفمند است و می تواند تاثیری بسزا و غیر قابل انکار در جامعه داشته باشد و هنر تئاتر در مجامع پیشرفته بسیار مورد توجه مردم است و خوشبختانه در ایران و به ویژه شهرستان سقز نیز مردم پشتیبانان بسیار خوب هنرمندان تئاتر هستند و هیچ گاه سالن های تئاتر بدون مخاطب نبوده است.

کارگردان نمایش "هواپیمایی در آسمان می گذرد" با تشکر از تمام کسانی که حامی و پشتیبان این اثر بودند، بیان کرد: تئاتر نیازمند توجه و حمایت بیشتر از سوی مسئولان است و تئاتر می تواند وسیله ای ارزشمند برای فرهنگ سازی در جامعه با کمترین هزینه باشد و با جذابیتی که تئاتر دارد برای شهروندان دل نشین تر است.

زارع زاده ادامه داد: در این تئاتر "امید مصطفایی"، "ئه سرین امینی"، "سوسن بابایی"، "سیروان رضا زاده"، "شهرام سلیمی" و "ژیلا فتحی زاده" به ایفای نقش می پردازند.

وی در پایان با تشکر از استقبال مردم از این نمایش، مردم را مهمترین عامل برای ایجاد انگیزه در هنرمندان توصیف کرد و یادآور شد: حضور مردم در سالن ها هنرمندان را بیشتر متعهد و موظف می کند تا آثار بهتری را تهیه و برای عموم به نمایش بگذارند.

اجرای عمومی این نمایش تا روز دوشنبه این هفته در شهرستان سقز ادامه دارد.