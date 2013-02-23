میانه همچنان قهرمان لیگ شنا آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار ، سید جواد مرتضوی امروز شنبه در این باره به خبرنگاران گفت: لیگ شنا 91 آذربایجان شرقی با پشت سر گذاشتن سه مرحله تاکنون توانسته است تاثیرات خوبی بر روی انگیزش و افزایش توان تیم های حاضر در مسابقات بگذارد.

وی افزود: در این بین تیم شنا شهرستان میانه توانسته است با با مجموع 410 امتیاز در صدر جدول قرار گیرد و تیم میرداماد و طالقانی به ترتیب با 370 و 358 امتیاز جایگاه دوم و سوم را از آن خود کنند.

مرتضوی افزود: مرحله نهایی این دیدار تا پایان اسفند ماه در تبریز برگزار می شود که امیدواریم در این بین چهره های جدید را برای معرفی به تیم های شنای کشوری معرفی کنیم.

رئیس هیئت شنا استان نتایج مرحله سوم لیگ استانی در میانه را به شرح زیر اعلام کرد:

*رده سنی 11- 12 سال

200 متر قورباغه:

عماد میرزایی از میانه اول / صدرا قمردوست از استخر طالقانی دوم / مهران طایفه از خانه شنا سوم

400 متر آزاد:

فرشاد صادقی از استخر طالقانی اول / احسان پاکی از استخر میرداماد / مهرداد احتسابی از میانه سوم

100 متر پروانه:

عماد میرزایی از میانه اول / احسان پاکی از استخر میرداماد دوم / فرشاد صادقی از استخر طالقانی و مهرداد احتسابی از میانه مشترکا سوم

4*100 متر مختلط تیمی

استخر میرداماد اول / میانه دوم / خانه شنا تبریز سوم

*رده سنی 13- 14 سال

400 متر آزاد :

علی ساجدنیا از مراغه اول / پویا یاری از استخر میرداماد دوم / امین فرشباف از خانه شنا

200 متر قورباغه:

فراز مقدم از میانه اول / آراز خرسند از خانه شنا دوم / علی سامی از استخر میرداماد سوم

100 متر پروانه :

رسا محمدخانلی از استخر طالقانی اول / فرزاد شاکری از میانه دوم/ یاسین کریمی از استخر میرداماد سوم

400 متر مختلط انفرادی:

رسا محمد خانلی از استخر طالقانی اول / فراز مقدم از میانه دوم / علی مرندیان از استخر طالقانی سوم

400 متر مختلط تیمی:

تیم میانه اول / استخر میرداماد دوم / استخر طالقانی سوم

*رده سنی 15 سال به بالا

400 متر آزاد:

مهدی انصاری از میانه اول / احد صدری استخر طالقانی دوم / بهزاد فرسنگی و بهزاد اصغری از استخر میرداماد سوم

200 متر قورباغه:

سروش قندچی از میانه اول / رضا جلالی از میانه دوم / فرزاد نوبری از استخر میرداماد

100 متر پروانه :

امید وکیلی از مراغه اول / سروش قندچی از میانه دوم / مهدی فرسنگی از استخر میرداماد سوم

400 متر مختلط انفرادی:

مهدی انصاری از میانه اول / احد صدری از استخر طالقانی دوم / علی احمدی از استخر خانه شنا سوم

4*100 متر مختلط تیمی:

تیم میانه اول / استخر میرداماد دوم / استخر طالقانی سوم