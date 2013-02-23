دشمنان برای یورش به مبانی اساسي انقلاب در تلاشند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامعلي ابوحمزه امروز در جلسه تشکل سیاسی- اسلامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی همدان با بیان اینکه دانشگاهیان خواص جامعه هستند و باید رسالت و تکلیف خود را خوب بشناسند، گفت: رفتارهاي دشمن پسند توسط برخي جريانات داخلي، زير سئوال بردن ارزش هاي نظام و ولايت فقيه است.

وی گفت: استفاده ابزاري از انديشه هاي امام راحل و خدشه به ذهنيت جامعه در خصوص ارزش هاي ياد شده از جمله اين رفتارها است.

ابوحمزه با تأكيد بر تقويت روحيه تعهد در ميان افراد جامعه عنوان كرد: امروز شناخت آسيبها و تهديدهاي دشمن و بصيرت نسبت به هنجارها و ارزش هاي نظام از اولويت ويژه اي برخوردار است.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان عنوان کرد: شرایط و موقعیت کشور به گونه ای است که باید به سمت و سویی برویم که نظام اسلامی به عنوان الگو و اسوه نه تنها در منطقه بلکه در جهان مطرح شود.

وی گفت: غرب و شرق به بن بست رسیده اند و در این شرایط نقش دانشگاهیان که از جمله خواص هستند نقش تعیین کننده ای است.

وی با اشاره به فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی بیان داشت: راهکار برون رفت از شرایط فعلی کشور همین اقتصاد مقاومتی است.

غلامعلی ابوحمزه با بیان اینکه آینده کشور ایران اسلامی بسیار روشن است، گفت: گفتمان جمهوری اسلامی بر سه پایه عقلانیت، معنویت و عدالت است در حالی که کشورهای غربی اصول خود را بر قدرت، لذت و ثروت بنا نهاده اند.

وی با بیان اینکه در 34سال انقلاب هر ساله کشور با تهدیدی مواجه بوده است، گفت: به تعبیر رهبر معظم انقلاب جمهوری اسلامی الگوی فرامنطقه ای و جهانی برای دیگر کشورها فراهم کرده است.