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۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۲۱

ثبت 4200 سازمان مردم نهاد در وزارت جوانان

ثبت 4200 سازمان مردم نهاد در وزارت جوانان

مدیرکل مشارک های اجتماعی وزارت جوانان از ثبت چهار هزار و 200 سازمان مردم نهاد در این وزارتخانه خبر داد.

محسن زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: سازمانهای مردم نهاد حوزه جوانان بسیار فعال است و در میان سازمانهای ثبت شده، بیشترین درخواستها مربوط به سازمانهای مردم نهاد حوزه جوانان بوده است.

وی با اشاره به وجود آسیبهای اجتماعی در جامعه افزود: وزارت جوانان نقش سیاستگذاری و نظارتی بر فعالیت سازمانهای مردم نهاد دارد و گردانندگان این سازمانها باید اقدامات موثری برای کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه به ویژه در میان نسل جوان انجام دهند.

زارعی همچنین به لزوم درآمدزایی سمن ها اشاره کرد و گفت: نباید انتظار داشت از طریق دولت اعتباری برای سازمانهای مردم نهاد در نظر گرفته شود،‌ زیرا در این صورت سازمان دولت نهاد جای سمن ها را خواهد گرفت.

به گفته مدیرکل مشارکتهای اجتماعی وزارت جوانان، ساماندهی سمن ها باید هرچه بیشتر در دستور کار قرار گیرد و سمن ها نیز هم افزایی و هماهنگی بیشتری با یکدیگر داشته باشند.

 

 

کد مطلب 2004163

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