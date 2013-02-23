نامه حضور رئیس جمهور در جلسه یکشنبه مجلس ارائه نشده است

حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، گفت: با وجود اینکه آقای ممبینی از ارائه لایحه بودجه 92 به مجلس در روز یکشنبه توسط رئیس جمهور خبر داده است اما تا این لحظه - ظهر روز شنبه- هیچ نامه رسمی مبنی بر ارائه لایحه بودجه و حضور رئیس جمهور به مجلس ارسال نشده است.

وی گفت: رئیس جمهور طبق آئین نامه می تواند هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس برای تقدیم آن در جلسه مجلس حضور پیدا کند و همچنین برای رای اعتماد وزیر پیشنهادی نیز برای دفاع در صحن علنی حاضر شود.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: همواره روال این بوده که رئیس جمهور در هر دو مورد در مجلس حاضر شده است. اما در زمان فعلی خبر رسمی در این زمینه وجود ندارد و هنوز نامه رسمی به مجلس برای حضور رئیس جمهور در این دو جلسه ارائه نشده است.

نماینده نیشابور ادامه داد: ما همچنان منتظر هستیم که از سوی نهاد ریاست جمهوری در صورت درخواست برای حضور در مجلس، هماهنگی های لازم صورت بگیرد.