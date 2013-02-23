  1. سیاست
  2. مجلس
۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۵۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

نامه حضور رئیس جمهور در جلسه یکشنبه مجلس ارائه نشده است

نامه حضور رئیس جمهور در جلسه یکشنبه مجلس ارائه نشده است

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به خبر ارائه لایحه بودجه 92 در جلسه فردای مجلس و برگزاری جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در روز سه شنبه گفت: هنوز از سوی دولت هیچ هماهنگی برای حضور رئیس جمهور در جلسات این هفته مجلس ارائه نشده است.

حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، گفت: با وجود اینکه آقای ممبینی از ارائه لایحه بودجه 92 به مجلس در روز یکشنبه توسط رئیس جمهور خبر داده است اما تا این لحظه - ظهر روز شنبه- هیچ نامه رسمی مبنی بر ارائه لایحه بودجه و حضور رئیس جمهور به مجلس ارسال نشده است.

وی گفت: رئیس جمهور طبق آئین نامه می تواند هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس برای تقدیم آن در جلسه مجلس حضور پیدا کند و همچنین برای رای اعتماد وزیر پیشنهادی نیز برای دفاع در صحن علنی حاضر شود.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: همواره روال این بوده که رئیس جمهور در هر دو مورد در مجلس حاضر شده است. اما در زمان فعلی خبر رسمی در این زمینه وجود ندارد و هنوز نامه رسمی به مجلس برای حضور رئیس جمهور در این دو جلسه ارائه نشده است.

نماینده نیشابور ادامه داد: ما همچنان منتظر هستیم که از سوی نهاد ریاست جمهوری در صورت درخواست برای حضور در مجلس، هماهنگی های لازم صورت بگیرد.

کد مطلب 2004164

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها