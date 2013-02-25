انحرافی ها شاگردان خوش حافظه ماکیاولی هستند/ حفظ قدرت تنها هدف گروه انحرافی

سید کمال الدین سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رسوخ جریان انحرافی در دولت نهم و دهم گفت: بحث رسوخ انحراف در دولت نهم و دهم یک داستان طولانی است و آنها با طرح مواردی همچون دوستی با اسرائیل، مکتب ایرانی، شعار زنده باد بهار و توجیهات یکسری کارهای عجیب و غریب درصدد آن هستند که ذهن مردم و مطبوعات را مشغول کنند.

وی جریان انحرافی را یک طیف قدرت طلب خواند و تصریح کرد: در واقع آنها خواستار تداوم قدرت هستند و می خواهند با پایان یافتن دولت دهم همچنان در قدرت بمانند، برای این کار نشستهای پیدا و پنهان حضور در فضای مجازی و تشکیل شبکه اجتماعی را تدارک دیده اند.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشاره به پیچیدگی گروه انحرافی، آنها را شاگردان خوش حافظه ماکیاولی دانست و گفت: من فکر می کنم گروه انحرافی شاگردان خوش حافظه ماکیاولی هستند و برای رسیدن به هدف از هر اقدامی استقبال می کنند و مرکزیت طراحی این عملیات در این راستا از هاشمی، خاتمی یا اصلاح طلبان دوم خرداد نیز استفاده خواهند کرد.

وی به روش های مورد استفاده گروه انحرافی پرداخت و گفت: آنها علاوه بر زور از تزویر و سیاسی کاری و با روشهای به ظاهر جامعه پسند در صدد ایجاد انحراف هستند و در همین زمینه ابزار پول را نیز دارند.