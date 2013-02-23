مرگ هزار و 517 كارگر در حوادث ناشی از کار

به گزارش خبرگزاري مهر، سازمان پزشكي قانوني كشور اعلام كرد: در 10 ماهه امسال هزار و 497 مرد و 20 زن بر اثر حوادث ناشي از كار جان خود را از دست داده اند اين در حالي است كه تعداد مردان فوت شده به دليل حوادث كار در مدت مشابه سال قبل هزار و 313 نفر و تعداد زنان فوت شده 18 نفر بود.



بر اساس اين گزارش در 10 ماهه امسال استانهای تهران با 207 فوتي، اصفهان با 125 فوتي و خراسان رضوي با 94 فوتي بيشترين و استانهاي خراسان جنوبي با 5 فوتي، چهارمحال و بختياري با 7 فوت و زنجان و كهگيلويه و بويراحمد هر كدام با 10 فوتي كمترين مرگ حوادث ناشي از كار را داشته‌اند.



در اين گزارش آمده است: در 10 سال گذشته، كمترين ميزان مرگ ناشي از حوادث كار با 461 فوتي در سال 1381 و بيشترين اين آمار با هزار و 508 فوتي در سال 1390 گزارش شده‌است.

بنابراین گزارش، مرگ ناشي از حوادث كار طي يك دهه گذشته تنها در سال 1388 با كاهش 17.4 درصدي مواجه بوده و در باقي موارد با افزايش اين آمار مواجه بوديم.



همچنين بر اساس آمارهاي موجود به طور معمول به ترتيب سقوط از بلندي، اصابت اجسام سخت، برق‌گرفتگي، سوختگي و كمبود اكسيژن بيشترين دلايل مرگ بر اثر حوادث كار هستند.