2 نمايشگاه عرضه مستقيم كالا در رودبار دایر می شود

اسرافيل وهاب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اين نمايشگاه ها از 12 اسفندماه در شهر رودبار سالن شهيد پور ابراهيم با 35 غرفه و در منطقه توتكابن جنب شهرداري با 25 غرفه داير مي شود.

وی اظهارداشت: شهروندان مي توانند از ساعت 9 صبح تا 7 شب از نمايشگاه هاي مزبور بازديد و كالاهاي مورد نياز خود را با تخفیف حداقل معادل 5 تا 15 درصد زير قيمت بازار خريد کنند.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت رودبار گفت: همزمان با برگزاري این نمايشگاه ها 51 واحد صنفي عرضه كننده پوشاك، كيف و كفش، مواد غذايي، ميوه و تره بار و مواد پروتئيني فروش فوق العاده برگزار خواهند کرد.

وی افزود: اين واحدها با نصب پلاكارد و اطلاع رساني نسبت به عرضه كالاهاي خود با 5 تا 10 درصد تخفيف اقدام می کنند.

وهاب زاده اظهارداشت: از ديگر اقدامات اين شهرستان در راستاي برنامه هاي تنظيم بازار بهاره برنامه ريزي جهت جذب و توزيع 100 تن پرتقال و 50 تن سيب است كه با نرخ مصوب دولتي در ايام پاياني سال بين شهروندان توزيع خواهد شد.

وی گفت: مقادير كافي از ساير اقلام ضروري به ويژه برنج، روغن، شكر، گوشت قرمز و مرغ نيز براي توزيع در شهرستان ذخيره شده است که در شرايط كمبود عرضه و يا افزايش بي رويه قيمت ها جهت تنظيم بازار عرضه می شود.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت رودبار گفت: با هدف كنترل و نظارت بر بازار و نيز حصول اطمينان از تامين مناسب كالاهاي مصرفي توسط شهروندان در ايام پاياني سال، با مشاركت بيش از 30 نفر از بازرسان اين اداره، مجمع امور صنفي و ناظران افتخاري طرح نظارتي ويژه نوروز درشهرستان اجراء خواهد شد.

وي افزود: در اين طرح بازرسان با حضور بيشتر در سطح بازار و بازرسي از روند عرضه كالا و خدمات با تخلفات احتمالي مقابله می کنند.

وهاب زاده در ادامه از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در عرضه كالا و خدمات مراتب را از طريق سامانه 124 ستاد خبري اين اداره و يا از طريق سامانه هاي بازرسي اصناف اين شهرستان اعلام کنند.