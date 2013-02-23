بندر تجاری شادگان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مساحت اسکله این بندر به یک هزار و 320 متر مربع می رسد و طول آن 103 متر است و برای دسترسی به اسکله این بندر 670 متر مربع پل احداث شده است.



بندر تجاری شادگان از نوع شمعی با عرشه بتنی و با طول عرشه 103 متر و عرض 12 متر است كه دارای دو پل دسترسی است. محوطه بندر تجاری شادگان سه هكتار و دارای انباری به مساحت یك هزار و 200 متر است.



طرح ساخت بندر تجاری در شادگان از مصوبات سفر اول هیئت دولت به خوزستان است و اعتبار ساخت آن افزون بر250 میلیارد ریال اعلام شده است. این بندر در مدت 24 ماه ساخته و به بهره برداری رسیده است.



با بهره برداری از بندر تجاری شادگان امكان صادرات با شناورهای كوچك به كشورهای حوزه خلیج فارس فراهم خواهد بود.



همچنین معاون اول رئیس جمهور بعد از آن به بندرامام خمینی(ره) سفر می کند تا 11 طرح بندری را در این مجتمع بندری این شهر افتتاح کند.