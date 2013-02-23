  1. اقتصاد
  2. بازار
۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۵۱

تعزیرات حکومتی خبر داد:

محکومیت 160 میلیاردی یک شرکت وارد کننده شمش آهن

محکومیت 160 میلیاردی یک شرکت وارد کننده شمش آهن

سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت 160 میلیارد ریالی یک شرکت وارد کننده شمش آهن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تعزیرات حکومتی گزارش داد: برحسب اعلام اداره کل گمرک بندرانزلی مبنی بر ورود غیرقانونی بیش از 15000 تن شمش آهن از سوی یک شرکت خصوصی واردکننده کالا، موضوع به محض وصول در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز شهرستان بندرانزلی در دستور کار قرار گرفت.

با عنایت به عدم رعایت تشریفات قانونی و جعل و مخدوش کردن اسناد گمرکی توسط شرکت مزبور، پس از انجام تحقیقات لازم، تخلف انتسابی محرز تشخیص و شعبه مزبور با توجه به مستندات موجود در پرونده اقدام به صدور رای نموده و مدیر شرکت متخلف را به پرداخت بیش از 160 میلیارد ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش ریالی کالای مکشوفه در حق صندوق دولت محکوم نمود.

کد مطلب 2004179

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها