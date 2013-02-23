محکومیت 160 میلیاردی یک شرکت وارد کننده شمش آهن

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تعزیرات حکومتی گزارش داد: برحسب اعلام اداره کل گمرک بندرانزلی مبنی بر ورود غیرقانونی بیش از 15000 تن شمش آهن از سوی یک شرکت خصوصی واردکننده کالا، موضوع به محض وصول در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز شهرستان بندرانزلی در دستور کار قرار گرفت.

با عنایت به عدم رعایت تشریفات قانونی و جعل و مخدوش کردن اسناد گمرکی توسط شرکت مزبور، پس از انجام تحقیقات لازم، تخلف انتسابی محرز تشخیص و شعبه مزبور با توجه به مستندات موجود در پرونده اقدام به صدور رای نموده و مدیر شرکت متخلف را به پرداخت بیش از 160 میلیارد ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش ریالی کالای مکشوفه در حق صندوق دولت محکوم نمود.