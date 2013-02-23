نشت شش مخزن پسماند هسته ای در واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت شبکه خبری سی ان ان نوشت شش تانکر زیرزمینی ذخیره اورانیوم در انبار هسته ای "هانفورد" در جنوب شرق واشنگتن نشت کردند.

"جی اینسلی" فرماندار ایالت واشنگتن در مطلبی در صفحه توئیتر خود انتشار این خبر را نگران کننده خواند اما در عین حال اعلام کرد که نشت این مخازن خطری برای بشریت نیست.

جی اینسلی اعلام کرد که در جریان دیدار خود با "استیون چو" وزیر انرژی آمریکا در جریان آخرین تحولات انبار هسته ای هانفورد و اینکه پسماندهای رادیواکتیو در حال نشت کردن از یکی از مخازن سایت هسته‌ ای هانفورد است، قرار گرفت.