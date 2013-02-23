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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۰۴

سی ان ان خبر داد:

نشت شش مخزن پسماند هسته ای در واشنگتن

نشت شش مخزن پسماند هسته ای در واشنگتن

یک رسانه غربی از نشت شش مخزن زیرزمینی ذخیره اورانیوم در انبار هسته ای "هانفورد" در جنوب شرق واشنگتن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت شبکه خبری سی ان ان نوشت شش تانکر زیرزمینی ذخیره اورانیوم در انبار هسته ای "هانفورد" در جنوب شرق واشنگتن نشت کردند.

  

"جی اینسلی" فرماندار ایالت واشنگتن در مطلبی در صفحه توئیتر خود انتشار این خبر را نگران کننده خواند اما در عین حال اعلام کرد که نشت این مخازن خطری برای بشریت نیست.

جی اینسلی اعلام کرد که در جریان دیدار خود با "استیون چو" وزیر انرژی آمریکا در جریان آخرین تحولات انبار هسته ای هانفورد و اینکه پسماندهای رادیواکتیو در حال نشت کردن از یکی از مخازن سایت هسته‌ ای هانفورد است، قرار گرفت.

کد مطلب 2004184

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