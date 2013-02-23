موضوع شکستگی های اطراف مفصل لگن در نشست جراحان ارتوپدی بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر روشنک مرادی با اشاره به برگزاری جلسات علمی انجمن جراحان ارتوپدی ایران، گفت: در این جلسات به مسائل حوزه ارتوپدی پرداخته می‌شود.

وی ادامه داد: به منظور حضور فعال همکاران ارتوپدی، جلسه فوق به صورت پانل برگزار می شود و علاوه بر سخنرانی‌های کوتاه، معرفی کیس‌های مشکل را داریم و پیرامون سوالاتی که همیشه در ارتوپدی وجود دارد مباحثی مطرح می‌ شود.

این جراح ارتوپد با اشاره به حضور توامان همکاران جوان و اساتید پیشکسوت در این کنفرانسهای علمی، اظهارداشت: معمولا پس از اتمام جلسه، پزشکان یک یا دو تن از بیماران مشکل خود را به انجمن می‌آورند و در خصوص بیماری وی با سایر متخصصان مشورت می‌کنند.

مرادی اضافه کرد: علاوه بر این مقالات مهمی که طی یک ماه گذشته در مجلات معتبر علمی دنیا منتشر شده اند توسط یکی از همکاران به صورت خلاصه برای سایرین بیان می‌شود. پروفسور نواب، دکترشیخ الاسلام زاده، دکتر وفایی، دکترحسین زاده، دکتر مرتضوی و دکتر ابوالقاسمیان از جمله سخنرانان این کنفرانس بودند.

وی با بیان اینکه "شکستگی‌های اطراف مفصل لگن" به عنوان محور موضوعی این کنفرانس برگزیده شده است، گفت: به رغم شیوع این عارضه در افراد بالای 60 سال، روند درمان ارتوپدی این بیماران کمی مشکل است و بایستی به منظور جلوگیری از سایر عوارض نظیر لخته شدن خون، عفونتهای تنفسی، زخم بستر و دیگر مشکلات داخلی سریعا از رختخواب بیرون آورده شوند تا با بکارگیری روشهای درمانی، هرچه زودتر بتوانند حرکت کنند و راه بروند.