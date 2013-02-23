نمایشگاه فناوریهای پیشرفته برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس مهدی صفاری نیا در نشست خبری پیش از ظهر امروز شنبه دستیابی به فناوریهای پیشرفته و حضور در عرصههای بین المللی را از الزامات کشورها دانست و افزود: در این راستا در اکثر کشورها اقدام به برگزاری نمایشگاه فناوریهای پیشرفته میکنند.
رئیس پارک علم و فناوری پردیس با اشاره به برگزاری نمایشگاه بین المللی فناوریهای پیشرفته در ایران، اظهار داشت: برگزاری این نمایشگاه از سال گذشته آغاز شد و امسال دومین دوره آن برگزار میشود.
وی برگزاری این نمایشگاه در راستای داد و ستد فناوری در حوزههای منطقهای و بینالمللی ذکر کرد و یادآور شد: در این دوره از نمایشگاه 70 شرکت فن آوری از 3 کشور روسیه، اکراین و بلاروس حضور خواهند داشت.
صفاری نیا ادامه داد: این شرکتها در حوزههای نانو فناوری، بیوتکنولوژی، پلیمر، کامپوزیت، نرم افزار، کاتالیست، تجهیزات پزشکی، اکتشاف و ذخیره سازی نفت و زمینشناسی فعال هستند.
وی برگزاری نشست تخصصی تبادل فناوری را از برنامههای این نمایشگاه عنوان کرد و گفت: تاکنون 8 دوره از این نشست تخصصی برگزار شده است و نهمین دوره این نشست در دومین نمایشگاه بینالمللی فناوریهای پیشرفته در روز 8 اسفند ماه برگزار خواهد شد.
صفاری نیا تولید و اکتشاف نفت را موضوع این نشست تخصصی نام برد و خاطر نشان کرد: علاوه بر این 8 غرفه برای ارائه خدمات تخصصی در زمینههای مشاور ثبت شرکت در ایران، ضمانت فناوری و خدمات آشنایی شرکتهای خارجی برای انجام فعالیتهای علمی و فناوری در ایران ایجاد شده است.
رئیس پارک علم و فناوری پردیس با بیان اینکه این نمایشگاه از 7 تا 9 اسفندماه در سالن مرکز آفرینشهای هنری برگزار خواهد شد، اضافه کرد: این نمایشگاه با حضور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سفرای برخی از کشورها افتتاح میشود.
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