واگذاری اداره امور شهرک صنعتی بندپی بابل به بخش خصوصی

عباس علی وفایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرک صنعتی بندپی دارای مزیتهای خوبی بوده و باید فعالیت، تلاش و اهتمام خود را برای ایجاد صنعت پاک و خارج از آلایندگی بکار گیریم.

وی بیان داشت: خودروی آتش نشانی با هزینه بالغ بر سه هزار میلیون ریال برای شهرک صنعتی بندپی خریداری شده و تحویل این شهرک صنعتي شد.

وفایی نژاد گفت: واگذاری اداره امور شهرکهای صنعتی، در راستای اصل 44 قانون اساسی بوده که در واقع مشارکت بخش خصوصی در اداره امور شهرکهـا و نواحی صنعتی و تعـامل با صاحبـان صنایع و برنامه ریزی در برطرف کردن موانع و مشکلات شهرکها و نواحي صنعتي، از اهداف مهم این شرکت در اجراي واگذاري بوده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران اظهار داشت: با واگذاری امور شهرک ها و نواحي صنعت ، هیچ یک از وظایف ذاتی شرکت در اجرای مباحث عمرانی، ایجاد خدمات زیربنایی و زیرساختی، كم نشده و همچنان توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و به تبع آن شرکت استانی اجرا خواهد شد و آنچه که واگذار مي گردد فقط حفظ و نگهداری اموری که در شهرکها ایجاد شده را شامل می شود.

در پايان اين جلسه، اعضاي شركت خدماتي شهرك صنعتي بندپي بابل، با برگزاري انتخابات، از جمع صاحبان صنايع به مدت دو سال انتخاب شدند.