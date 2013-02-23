آغاز طرح بسیج سلامت نوروزی در اردبیل/ فعال سازی 14 اکیپ بازرسی

فرهاد پورفرضی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به منظور انجام این بازدید 14 اکیپ سه نفره به بازرسی مراکز مرتبط با عرضه مواد غذایی می پردازند.

وی با یادآوری بازرسی 11 هزار و 625 امکنه در سال گذشته اضافه کرد: از این تعداد 741 مورد نمونه برداری غذایی و سه هزار و 875 مورد کلر سنجی انجام شد و در نهایت مواد غذایی فاسد کشف و منهدم شد.

وی اضافه کرد: بسیج سلامت نوروزی با هدف ارائه خدمات مرتبط با سلامت عمومی مردم از اول اسفند تا 15 فروردین سال آینده فعالیت خود را آغاز کرده است.

پورفرضی با تاکید به جمع آوری مواد فاسد برخورد با 141 فروشنده دوره گرد در سال گذشته را یادآور شد و افزود: در نظر داریم در خصوص بازرسی بهداشتی مواد غذایی امسال حجم فعالیتهای گروههای بازرسی را 20 درصد افزایش دهیم.

فعال سازی 16 پایگاه بهداشت شهری

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان از جمله اقدامات بسیج سلامت در سال جاری افزایش تعداد پایگاههای بهداشت شهری و روستایی است.

وی با بیان اینکه 16 پایگاه شهری و 21 پایگاه جاده ای در سطح استان فعال شده است، اضافه کرد: پایگاه عنبران، امیر کندی و اینجیدلو نیز در سال جاری فعال شده است.

پورفرضی اضافه کرد:استقرار 50 دستگاه آمبولانس، 300 نیروی اورژانس، دو دستگاه اتوبوس آمبولانس و آماده باش به 15 بیمارستان و 32 درمانگاه عمومی از جمله اقدامات سال جاری است.

وی همچنین با یادآوری ویزیت 47 هزار بیمار در چهارده روز اول سال گذشته، تاکید کرد: جهت رفاه حال گردشگران و دسترسی آسان به پزشک، پزشک مقیم به صورت 24 ساعته در اورژانس بیمارستانها آماده ارائه خدمت است.