برگزاری جشنواره پلاک طلایی در مناطق 22 گانه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد جواد شوشتری افزود: با نگاه به این نقیصه در شهر و با هدف ترغیب شهروندان به بهسازی نماهای ساختمان خود نخستین جشنواره پلاک طلایی به صورت پایلوت در منطقه 13 شهرداری تهران در حال انجام است اما در نظر داریم تا در آینده به صورت کلان در تمام شهر این جشنواره را اجرا کنیم.
وی با اشاره به اینکه هدف سازمان زیباسازی شهر تهران الگوسازی در حوزه زیبایی و آراستگی نماهای ساختمانی است، گفت: در این جشنواره نمای زیبای ساختمانها اهمیت دارد و حذف زوائد بصری، فضای سبز عمودی، نورپردازی و بالکنهای مناسب از جمله مواردی هستند که در این داوری آثار این جشنواره ملاک عمل است و باعث میشود تا خانهای عنوان پلاک طلایی را از آن خود کند.
مدیرعامل سازمان زیباسازی با بیان اینکه 10 ساختمانی که دارای مولفههای مذکور باشد، به عنوان ساختمان نمونه منطقه و شهر معرفی میشوند، تصریح کرد: بنا داریم با همکاری سازمان صدا و سیما ورود جدیتری به موضوع نمای ساختمانها در شهر تهران داشته باشیم تا از این راه شهروندان آموزش ببینند که چهره و جداره ساختمانهایشان را چگونه نگه دارند یا اینکه چگونه طراحی کنند.
وی درباره وضعیت کنونی جدارهها و نماهای ساختمانهای شهر تهران، گفت: متاسفانه باید بگویم هم اکنون جداره ساختمانهای شهر آشفتگی بصری زیادی دارند و شهروندان کمتر به نمای ساختمان خود توجه میکنند.
به گفته شوشتری باید به شهروندان آموزش داده شود که جداره ساختمانشان تنها متعلق به خود آنها نیست بلکه به تمام شهر و شهروندان تعلق دارد؛ این باعث میشود تا در زمان طراحی نمای ساختمان، مالکان و طراحان به مولفههای زیباشناسی توجه بیشتری کنند.
شوشتری تصریح کرد: با توجه به نزدیک بودن ایام عید نوروز و انجام سنت خانهتکانی شهروندان میتوانند با رعایت نکات کوچکی به زیبایی بصری شهر کمک کنند. برای نمونه با نصب چند لامپ کم مصرف با طیف رنگهای مختلفی به ویژه در ساختمانهای بلند، میتوانند به زیبایی شهر کمک کنند.
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