فیلمبرداری "مهمان داریم" به نیمه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهرمحمدی تهیه‌کننده فیلم سینمایی"مهمان داریم" به نویسندگی و کارگردانی محمدمهدی‌عسگرپور درباره وضعیت کنونی تولید این فیلم گفت: فیلمبرداری این فیلم که از مدتی پیش شروع شده است همچنان ادامه دارد و گروه هم‌اکنون در خانه‌ای حوالی خیابان جامی در حال فیلمبرداری هستند. فیلمبرداری به نیمه رسیده و طبق برنامه‌ریزی انجام شده تلاش می‌کنیم تا پایان سال مرحله فیلمبرداری تمام شود.

تهیه‌کننده فیلم سینمایی "بوسیدن روی ماه" افزود: تدوین این فیلم به طور همزمان توسط محمدرضا موئینی درحال انجام است. البته هنوز مشخص نیست صداگذاری این فیلم توسط چه کسی انجام خواهد شد. این فیلم پس از فیلم‌های "حوض نقاشی"، "خسته نباشید" و "تاج محل" محصول سال 91 حوزه هنری است.

پرویز پرستویی، آهو خردمند، بهروز شعیبی، سهیلا گلستانی، معصومه قاسمی‌پور، مهدی صادقی و محمد صادقی بازیگران هستند که در این فیلم به ایفای نقش می‌پردازند.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از طرح فیلمنامه : منوچهر محمدی، مدیر فیلمبرداری: محمد آ لادپوش، طراح صحنه و لباس : کیوان مقدم، طراح چهره پردازی: مهردادمیرکیانی، صدابردار: ساسان نخعی، تدوین: محمدرضا موئینی، دستیار اول کارگردان : لیلا رنگرزان، برنامه‌ریز : امین قوامی، دستیار اول فیلمبردار : مهرداد لشگری،منشی صحنه: نفیسه ذاکری، عکاس: مهدی دل‌خواسته، مدیر تولید: مجید کریمی، محصول سازمان سینمایی سوره.

محمدمهدی عسگرپور پیش‌تر فیلم‌های سینمایی"پرواز در نهایت"، "قدمگاه"،"اقلیما" و "هفت و پنج دقیقه" را ساخته است.