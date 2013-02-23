کارگاه آموزشی "نقش بازی در پرورش كودكان" در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کانون پرورش فکری کهگیلویه و بویراحمد صبح شنبه در نشستی با مربیان فرهنگی شرکت کننده در این برنامه گفت: این کارگاه با هدف آشنایی با مفاهیم و نظریههای بازی و مقایسه آنها با یكدیگر، آشنایی با نقش بازی در رشد جنبههای گوناگون شخصیت كودک و آشنایی با طبقهبندی و روند تكاملی آن برگزار شد.
سید هانی حسینی افزود: بازی موجب ارتباط بیشتر کودک با محیط بیرون شده و دنیای اجتماعی او را گسترش میدهد.
حسینی تصریح کرد: همچنین بازی موجب شکوفایی استعدادهای نهفته و بروز خلاقیت در کودکان میشود.
وی بیان داشت: این کارگاه آموزشی در دو دوره شعرخوانی و روانشناسی کودک ویژه مسئولین مراکز و مربیان فرهنگی به مدت چهار روز برگزار شد.
همدلی و نقد سازنده زمینه ساز پیشرفت مجموعه
مدیر کانون پرورش فکری کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: کار تدریس در این دوره ها را استاد انصاری نژاد و استاد یوسفی از اساتید برجسته استانی بر عهده داشتند.
حسنی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود همدلی را زمینه ساز پیشرفت هرمجموعه ای عنوان کرد و بیان داشت: خوشبختانه همدلی در کانون پرورش فکری کهگیلویه و بویراحمد به وضوح دیده می شود.
وی تصریح کرد: تجربه برگزاری نشست های صمیمانه بین مجموعه همکاران نشان داد که بسیاری از مشکلات و مسائل، خارج از ضوابط اداری و با همدلی قابل حل است و این اصلا منافاتی با جدی گرفتن وظایف محوله ندارد.
حسینی با اشاره به نقش نقدهای سازنده در رشد یک مجموعه گفت: با روی باز از نقدهای سازنده ای که مسیر رشد و توسعه را هموار کند، استقبال می کنم.
در ادامه مدیران و مربیان مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان به بیان دیدگاههای خود و طرح برخی مشکلات پرداختند.
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