کارگاه آموزشی "نقش بازی در پرورش كودكان" در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کانون پرورش فکری کهگیلویه و بویراحمد صبح شنبه در نشستی با مربیان فرهنگی شرکت کننده در این برنامه گفت: این کارگاه با هدف آشنایی با مفاهیم و نظریه‌های بازی و مقایسه آنها با یكدیگر، آشنایی با نقش بازی در رشد جنبه‌های گوناگون شخصیت كودک و آشنایی با طبقه‌بندی و روند تكاملی آن برگزار شد.

سید هانی حسینی افزود: بازی موجب ارتباط بیشتر کودک با محیط بیرون شده و دنیای اجتماعی او را گسترش می‌دهد.

حسینی تصریح کرد: همچنین بازی موجب شکوفایی استعدادهای نهفته و بروز خلاقیت در کودکان می‌شود.

وی بیان داشت: این کارگاه آموزشی در دو دوره شعرخوانی و روانشناسی کودک ویژه مسئولین مراکز و مربیان فرهنگی به مدت چهار روز برگزار شد.

همدلی و نقد سازنده زمینه ساز پیشرفت مجموعه

مدیر کانون پرورش فکری کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: کار تدریس در این دوره ها را استاد انصاری نژاد و استاد یوسفی از اساتید برجسته استانی بر عهده داشتند.

حسنی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود همدلی را زمینه ساز پیشرفت هرمجموعه ای عنوان کرد و بیان داشت: خوشبختانه همدلی در کانون پرورش فکری کهگیلویه و بویراحمد به وضوح دیده می شود.

وی تصریح کرد: تجربه برگزاری نشست های صمیمانه بین مجموعه همکاران نشان داد که بسیاری از مشکلات و مسائل، خارج از ضوابط اداری و با همدلی قابل حل است و این اصلا منافاتی با جدی گرفتن وظایف محوله ندارد.

حسینی با اشاره به نقش نقدهای سازنده در رشد یک مجموعه گفت: با روی باز از نقدهای سازنده ای که مسیر رشد و توسعه را هموار کند، استقبال می کنم.

در ادامه مدیران و مربیان مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان به بیان دیدگاههای خود و طرح برخی مشکلات پرداختند.